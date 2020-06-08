新冠肺炎｜許樹昌促簡化私家醫生取樣流程　望下月檢測量加至7千

本港的新型冠狀病毒肺炎疫情未平息，上周爆發的瀝源邨群組個案顯示社區傳播鏈仍存，政府抗疫專家、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（8日）稱，病毒檢測做得愈多愈穩妥，由於仍有很多病人會前往私營診所求醫，他建議當局應簡化私家醫生收集深喉唾液樣本的流程，以盡早送樣本往化驗。 他透露衞生防護中心的化驗室人手緊張，中大及香港大學將會協助化驗，未來亦會有私營化驗所加入，望每日檢測量可增至約七千個，惟採購儀器及試劑等需時，料新措施於7月左右可以推行。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌接受商台節目《在晴朗的一天出發》時訪問時稱，由於新型肺炎多患者無病徵，故檢測量愈多就愈穩妥，盡早做可減低病毒在社區傳播的風險。瀝源邨群組最先確診的個案患者曾三度求醫，惟私家醫生未要求病人留深喉唾液樣本做檢測，許樹昌呼籲私家醫生幫手為病人留樣本，又建議當局簡化私家醫生收集及運送樣本的程序，以便盡快將樣本送抵化驗所。

他又指，新病毒的病徵輕微但早期病毒量高，散播能力高，提醒市民有輕徵呼吸道病徵或發燒等，應到政府門診求醫並留下樣本做化驗。

許樹昌表示，衞生防護中心之前的每日檢測量最多二、三千次，人手及儀器均有限制，現時已加了儀器「做多幾轉」，政府亦給資助予中大及港大協助化驗樣本，另外亦有私營的化驗所參與，期望每日檢測量可加至七千。

至於幾時可真正加大檢測量，許樹昌稱購買儀器及試劑需時，早前預計約7月左右可落實，期望盡快加入做化驗。

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