新冠肺炎｜嶺大調查：7成國際生感憂慮　由社交媒體接收疫情資訊

新冠肺炎疫情全球爆發，全球留學生的學習進程大受影響。嶺大一項研究發現，逾七成人表示憂慮，不少人在相關國家實施封鎖措施後，仍身處海外遠離家鄉。另外，調查又發現七成半受訪者從社交媒體、新媒體接收疫情資訊。 負責研究的嶺大副校長暨研究生院長莫家豪認為，學生依賴社交媒體情況令人憂慮，因為訊息或失實或誇大，建議大學需採取更多措施支援。

嶺大研究生院於今年4月12至5月1日，透過網上問卷訪問了583名來自非洲、亞洲、澳洲、歐洲、北美和南美洲，在26個國家或地區攻讀的國際或非本地大學生，當中近半（46%）為研究式課程研究生，約六成人於調查進行間仍身處在留學地區。



結果發現，有約七成半受訪的國際留學生表示，從社交媒體及新媒體獲取疫情資訊，不過有14%學生不知道如果出現症狀時，應如何在所在地尋求醫療協助。另外，71.7%人表示憂慮，因為在相關國家實施封鎖措施後，仍身處海外，遠離家鄉，他們均擔心遠方家人的安全。至於學術方面，近九成人認為學術活動受到中等至極大程度影響。

新冠肺炎疫情全球爆發，3月中大批海外留學生趕回香港。（資料圖片／羅君豪攝）

嶺大副校長：訊息或失實或造成「信息流行病」



嶺大副校長暨研究生院長莫家豪表示，疫情對世界各地留學生的身心健康帶來影響，大學應採取更多措施，讓國際生獲得正確健康資訊。他認為，學生依賴社交媒體取得資訊情況令人憂慮，因為訊息或失實或誇大，以造成「信息流行病」，失實資訊或是學生感憂慮的源頭。



莫家豪建議，高等教育院校須以更具創意方式，來支援學生在艱難時期的生活，如除常用的電子郵件外，可多使用手機即時通訊平台，或製作手機應用程式。