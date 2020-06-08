派錢一萬｜政府欲派錢刺激經濟　市民：太遲未能應急　過晒氣先有

政府今日（8日）公布，本月21日（周日）起接受一萬元現金計劃登記，電子登記最快7月8日過數，書面登記者則最快7月20日獲發款項，希望刺激消費、振興經濟。 不少市民都認為新加電子銀行申請較佳，形容比上一次「關愛共享計劃」派4,000元快得多，但不少人直言計劃儲起款項或用作日常開支，不打算大肆消費。 另有長者批評政府派發口罩給現金皆「拖得太耐」，希望政府豁免長者的申請手續，直接透過銀行派發現金。

媽媽蕭太與兒子蕭先生皆認為，政府是次派錢較4,000元快，但二人皆表示打算儲起款項。（鄧穎琳攝）

港府對上一次大規模派錢，是2018年3月公布向「N無人士」、沒交薪俸稅市民或退稅不足4,000元的市民補貼差額，最多獲發4,000元。但計劃公布後一年半，仍有市民投訴未能領取款項。是次政府由2月底公布派一萬元，並預計最早派發時間縮至半年內，較上次快得多。

市民蕭先生認為，政府汲取上次派發4,000元的教訓後，今次效率較高，「上次派4,000蚊，由交表到派錢隔咗幾個月......呢個時候都算係及時雨」，但他擔心，不少市民仍會採用書面登記，或會為香港郵政帶來沉重工作量，「都要多謝返香港郵政」。至於一萬元怎用？他直言打算儲起，以備不時之需。

效率真係認真慢咗啲，做唔到應所急

其媽媽蕭太則認為，不論是派發現金一萬元或銅芯口罩，政府都未能做到「急市民所急」：「效率真係認真慢咗啲，做唔到應所急......應該要早啲做，過晒氣先有......之前口罩都炒到好貴，需要嘅時候無，都係慢。」至於一萬元如何分配？她指暫時經濟情況許可，打算留給兒子未來進修時使用。

現年18歲的邵先生則認為，經由電子銀行申請款項較方便，有意開立網上銀行申請。（鄧穎琳攝）

市民：電子銀行較方便 打算網上申請

現年18歲的邵先生則認為，經由電子銀行申請款項較方便，有意開立網上銀行申請。但他指，預計只會花一成、約1,000元購買口罩、搓手液等防疫物資，其餘亦不打算消費，將儲起以備不時之需。

已退休的沈先生形容，是次派發一萬元較「關愛共享計劃」4000元有效率，打算以平日使用開的電子銀行申請，作日常開支之用：「係錢都幫到手嘅......香港政府做啲野，都係咁上下啦，快咗啲嘅。」

夏伯伯批評，政府由派發口罩到一萬元現金的安排皆未如理想，「拖得太耐」。（鄧穎琳攝）

八旬老翁：政府防疫措施太慢

現年85歲的夏伯伯則批評，政府由派發口罩到一萬元現金的安排皆未如理想，「拖得太耐，派嘅（銅芯口罩）焗到唞唔到氣，普通口罩咪得囉」，他說，既不懂使用電腦或網上銀行，也不懂填表，希望政府容許長者免申請直接過數：「我唔知點樣搞......填表乜都唔識，唔係個個都識電腦架阿姐，我哋呢啲半文盲。」

另有市民得悉政府公布派發詳情感高興，有意吃一頓大餐慶祝。市民賴小姐邊大笑邊說「好開心」，至於一萬元如何使用？「做咩未知㗎，買啲嘢食下先啦。」