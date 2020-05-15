監警會《關於2019年6月起〈逃犯條例〉修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告今日出爐，備受關注的6.12事件列為獨立章節，並披露警察總部指揮及控制中心命令當日下午2時前應「嘗試避免」使用催淚彈，直至下午3時42分衝突升級，才指示前線用催淚彈驅散。 報告亦有大篇幅審視當日於中信大廈的驅散行動，指民陣當時正於中信大廈外舉行集會，期間警方在立法會「煲底」及龍匯道驅散「暴力示威者」，有催淚煙在集會人群中冒出，集會人士紛紛走入大廈險釀人踩人。監警會認為警隊應吸取6.12事件教訓，檢討持續發射催淚彈的策略、與集會人士的溝通及指引群眾疏散。

【監警會報告】6.12中信大廈險人踩人 促警檢討用催淚彈策略

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▼6.12金鐘衝突．中信大廈▼

6.12事件章節有109頁。根據警方當日清場行動部署，警察總部指揮及控制中心指示前線警務人員，倘若受到示威者襲擊而未能守護防線應選擇撤退，又列出下午2時前都不應施放催淚彈。直至當天下午3時42分，政總一帶有示威者猛烈衝擊警方防線，向警員投擲磚頭和鐵馬，警方遂指示可施放催淚彈驅散，讓警員撤退回政總及立法會內。

▼6.12金鐘衝突．上午▼

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警預留添美道予集會人士疏散 惟有催淚煙擴至中信內

在中信大廈引發的混亂亦章節的重點，當日約下午4時許，民陣正於龍匯道中信大廈外舉行集會，場內約有百多人。與此同時，警方正分別從立法會道及龍匯道推進，驅散示威者，而在發射催淚彈時，已預留一段添美道供示威者離開。

由於警方因相信有暴力示威者混入集會，加上一直有示威者向警方掟磚，警方遂發射至少10枚催淚彈，令民陣集會中出現催淚煙，部份擴散至大廈內，有人不適。警方曾經指示示威者沿添美道離開，但警方指民陣同時用擴音器呼叫群眾進入中信大廈，加上講台阻擋添美道視線，阻礙了警方的驅散行動。

▼6.12金鐘衝突．中午▼

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「使用催淚彈是否有必要及恰當」

中信大廈事件險釀人踩人，監警會就此提出疑問，「問題是在當時情況下使用催淚彈是否有必要及恰當」，建議警方檢討持續使用催淚彈策略，評估替代方案的可能性，若認為有必要在集會上使用催淚劑裝置，則應檢討如何加強各隊警員之間的協調。

建議又提到，警方若認為有必要終止集會，應先與集會主辦單位商討，並給予足夠時間和指示，讓集會人士沿逃走路線離開；警方亦應部署聯絡人員在集會現場，以便即時與集會主辦單位溝通。

▼6.12金鐘衝突．下午▼

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「暴動」宣稱應透明 應訂明如何區分暴徒及非暴徒

政府及警方當日以「暴動」定性6.12衝突引亦起爭議。監察會報告指出，警方當日下午3時半向前線人員宣稱事件為「暴動」，據警方內部指引，警員可使用實彈平息暴亂，至於使用何種武力程度，則由警員因應示威者暴力行為而自行判斷，屬個人責任，總部當日並沒有向前線作出武力指示。

監警會認為警方應在內部指引訂明，在「暴動」時前線警員可採取的行動、如何區分暴徒與非暴徒，以及在暴動下可使用的武力程度和武器；警方亦應制定明確指引，考慮向公眾交代宣稱「暴動」目的、準則和程序，減少公眾誤會或揣測，以增加透明度，避免公眾人士不知情地參與暴動。

▼6.12衝突．中環夜晚▼