政府中藥檢測中心最快2024年落成　議員質疑定位不清晰

立法會今天（8日）舉行中醫藥發展事宜小組委員會會議，討論政府中藥檢測中心的發展。該中心坐落於將軍澳中醫院旁，兩者料同時在2024年落成。衞生署指，該中心可以提高香港中藥的檢測水平及提升中藥的質量，當局亦會在中心內設立標本實驗室、戶外藥用植物園。 該小組委員會主席、立法會議員陳恒鑌質疑，中藥檢測中心的定位不清晰，大學亦設有標本實驗室、藥用植物園，為何政府仍要做重覆的事。衞生署助理署長(中醫藥) 黃宏醫生強調，該中心的相關設施規模更大，而且備有更全面、完整的標本。

衞生署助理署長(中醫藥) 黃宏醫生強調，政府中藥檢測中心的標本實驗室備有更全面、完整的標本。 （立法會會議截圖）

食物及衞生局副局長徐德義醫生稱，中醫院毗鄰檢測中心，有助藥物的研發，他以西藥為例，指研發西藥時也需在人體做測試，中醫院將有助發揮到人體檢測的功能。而且檢測中心啟用後，負責中藥科研及執法的人員可以一同工作，產生協同效應。衞生署助理署長(中醫藥) 黃宏醫生表示，檢測中心實驗室將會採用不同技術進行中藥檢測及標準研究，從而提高香港中藥的檢測水平及提升中藥的質量，她舉例指，中成藥有不同成分，希望中心可以做更多科研，研究如何檢測中成藥的不同成分。

立法會議員陳恒鑌質疑中心的定位不清晰。黃宏解釋，不少中藥教授建議當局設置一個更全面、完整的實驗室，「想由原藥材，去到飲片，一系列的標本展示。」她稱，當局屆時會邀請學生、業界參觀，講解理念，教導如何辨別中藥材。該中心料在2024年底至2025年初期間落成。

2014年《施政報告》宣布，決定預留將軍澳百勝角2.5公頃土地發展中醫醫院。（資料圖片/ 李澤彤攝）

另外，民主黨黃碧雲關注中藥材的抽查不足問題。黃宏指，現時當局每個月抽查45個中藥材樣本，會逐漸增加，料年底可以增至每月70個。她續指，由明年6月起，當局會同時檢測中藥材中的二氧化硫（硫磺）含量，計劃屬恆常檢測，大部分藥材的標準定於每一千克不多於150毫克，而黨參、天冬等個別藥材的標準就定於每一千克不多於400毫克。計劃會設一年寬限期，讓業界有時間適應，在這段時間，若有藥材的二氧化硫含量超標，需要下架，但超標量不多的，政府或不會作出控告，但未有提及相關定義。