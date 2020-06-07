新冠肺炎｜抗疫白皮書：中醫有效率達9成　「三藥三方」療效確切

國務院新聞辦公室今日（7日）發布的《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書指出，中醫藥參與救治確診病例的佔比達到92%，湖北省確診病例中醫藥使用率和總有效率（包括：服用中藥患者中出院+症狀改善兩類人群）超過90%。

白皮書指，堅持中西醫結合、中西藥並用，發揮中醫藥治未病、辨證施治、多靶點干預的獨特優勢，全程參與深度介入疫情防控，從中醫角度研究確定病因病基、治則治法，形成了覆蓋醫學觀察期、輕型、普通型、重型、危重型、恢復期發病全過程的中醫診療規範和技術方案，在全國範圍內全面推廣使用。

白皮書說，中醫醫院、中醫團隊參與救治，中醫醫療隊整建制接管定點醫院若干重症病區和方艙醫院，其他方艙醫院派駐中醫專家。中醫藥早期介入、全程參與、分類救治，對輕症患者實施中醫藥早介入早使用；對重症和危重症患者實行中西醫結合；對醫學觀察發熱病人和密切接觸者服用中藥提高免疫力；對出院患者實施中醫康復方案，建立全國新冠肺炎康復協作網絡，提供康復指導。

白皮書指出，篩選金花清感顆粒、連花清瘟膠囊／顆粒、血必淨注射液和清肺排毒湯、化濕敗毒方、宣肺敗毒方等「三藥三方」為代表的、針對不同類型新冠肺炎的治療中成藥和方藥，臨床療效確切，有效降低發病率、轉重率、病亡率，促進核酸轉陰，提高了治癒率，加快了恢復期康復。