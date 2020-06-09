譚文豪、袁嘉蔚疑被跟蹤及偷拍　指可疑人士點與點之間出現非偶然

公民黨立法會議員譚文豪、南區區議員袁嘉蔚，今早在商台節目《在晴朗的一天出發》分享被跟蹤的經歷。譚文豪指，發現可疑人士的手機有偷拍的相片，並落荒而逃。袁嘉蔚指自己無即時打卡的習慣，認為可疑人士在點與點之間出現並非偶然。

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譚文豪稱，上周五（5日）晚上在立法會離開取車時，發現遭一名持內地口音的人士跟蹤，在質問的過程中發現對方手機有偷拍他的相片，其後該名可疑人士奔跑至馬路落荒而逃。他又指，最近已改變習慣為駕駛電單車，並停泊在立法會外的小巷，推斷對方想得悉他最近的出行習慣及車牌號碼，更指其行為是不懷好意、別有用心。

袁嘉蔚指無即時打卡的習慣，因此認為該人在點與點之間出現並非偶然。（資料圖片 / 鄧穎琳攝）

袁嘉蔚稱，早前有團隊義工在鰂魚涌地鐵站外的街站，發現有可疑男士持手機偷拍，被詢問後聲稱職業是「Freelance賣相」並立即離開。她指，其後在「六四」當日下午再次發現可疑人士，在不同地點吃過晚飯後仍發現該人的蹤影。

她強調並無即時打卡的習慣，因此認為該人在點與點之間出現並非偶然，推斷對方或為嚇阻她的義工團體。她又指，報警無實際用途，稱警方早前亦不願調查破壞橫額的個案。