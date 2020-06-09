海洋公園周六重開　首日入場網上預約限額已於昨晚爆滿

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受疫情影響，海洋公園一度暫停開放，海洋公園將於本周六（6月13日）恢復營運，公園表示，重開首日入場限額於昨晚9時許已滿。

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海洋公園將於本周六（6月13日）恢復營運，海洋公園表示，本周六的入場限額於昨晚9時許已滿。

海洋公園於恢復營運的首個半月，即6月13日至7月31日，開放時間為平日上午10時至晚上6時、周末及公眾假期則開放至晚上7時，逢星期二休園。

公園將實行一系列防疫措施，包括加強清潔消毒景點、機動遊戲及設施，以及所有訪客及員工必須於入園前量度體溫並於園內佩戴口罩。恢復營運首兩星期，公園整體入場人數上限將減至四分之一，其後會逐步提升至原來入場人數容量的一半，個別景點客容量則會減低一半，保持訪客有適當的社交距離。公園亦透過網上預約系統，確保園內人流少於上限。

所有訪客均須提前憑入場門票於網上預約到訪日期。訪客可選擇14天內的入園日期，預約8人或以下群組到訪。成功登記後，系統將即時顯示載有預約二維碼的確認訊息，訪客會收到相關確認電郵，入園時須同時出示預約二維碼及登記之門票或智紛全年入場證。

海洋公園重開首日入場限額於昨晚9時許已滿。（資料圖片）

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