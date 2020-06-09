許智峯欲取催淚彈化學成分資料未果　官令律政司35天內交誓章

立法會議員兼中西區區議員許智峯於本年初入稟，要求警方公開催淚彈的化學成分。案件今(9日)在高等法院處理，許質疑代表警方的律政司，未有就本案存入誓章。惟律政司回應指，應先處理相關法律爭議。法官今聽取陳詞，不同意律政司的說法，認為應於正審時一併處理，並要律政司在35天內存入誓章。

原告為許智峯，被告為警務處處長。

許在庭外批評，律政司採取拖延策略，他在自本年一月已入稟，律政司一直未有提供證明，解釋為何不披露催淚彈化學成份。許又指，對本案取得成果有信心。而代表許智峯的律師楊浩然，則形容今天的聆訊屬小勝一仗。

許智峯的律師在庭上指，律政司未有存入誓章，令本案無法取得進展。律師又指，不認同相關法律爭議是「初步議題」。

律政司認為應先處理法律爭議

律政司的代表則回應稱，應處理兩項法律爭議，司法覆核可否透過「訴訟前文件透露」程序，索取文件；以及許現要求取得的文件，與許打算提出的司法覆核，是否相關。律政司認為，可在未存入誓章前，先處理該兩項法律爭議，認為該爭議屬「初步議題」。

官認為法律爭議非初步議題

惟法官聽罷陳詞後，認為本案涉及許有意提出的司法覆核，以挑戰警方施放催淚彈的做法。法官認為該兩項法律爭議，並非律政司所指的「初步議題」。法官遂下令律政司須在35天內存入誓章，許則可在律政司存入誓章後的21天內入檔回應。

案件編號：HCMP 79/2020