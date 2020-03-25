【許智峯搶手機案】委員會駁回上訴　重申紀錄行蹤符合公眾利益

民主黨立法會議員許智峯前年因不滿政府「狗仔隊」記錄議員行蹤，在立法會內搶走一名行政主任的手機，被裁定3項罪名成立。他之後就事件向個人資料私隱專員公署投訴政府被駁回，其後再上訴，但昨日（24日）再被行政上訴委員會駁回。 委員會表示，許智峯提出的6項上訴理據都被駁回，表明同意政府紀錄議員行蹤，是關乎合法的目的及合乎公眾利益。

上訴委員會指，許智峯提出的6個上訴理據全部被駁回。（資料圖片／洪嘉徽攝）

許智峯向行政上訴委員會提出上訴的聆訊去年9月進行，委員會昨日（24日）頒下判詞，許議員的上訴被駁回。由許智峯提出的上訴，挑戰私隱專員前年作出不繼續處理他投訴的決定，當時私隱專員表明，認為政府的做法，並不違反 《私隱條例》的保障資料原則。

委員會最新的決定指，許智峯於上訴提出的全部6項理據都被駁回。委員會表明，同意政府紀綠議員行蹤的做法，關乎合法的目的及合乎公眾利益，又指立法會議員亦應合理地預計，他們在立法會大樓內公眾地方的行為，會被紀錄。

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委員會決定確認私隱專員作出的決定，其中包括：政府執行通傳應變職務時，並無違反就收集個人資料與其目的之相關性，而且沒有超乎適度。委員會亦確認收集資料的合法性和公平性，與其保留、使用等，均合乎相關的資料保障原則。