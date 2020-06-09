立法會選舉｜海外回港要先隔離後投票？政制局或設檢疫特定票站

新冠疫情持續，政府早前宣布延長《預防及控制疾病條例》第599C章，即海外抵港人士強制檢疫令會有效至9月18日。第七屆立法會選舉將於9月6日舉行，部分海外港人擔心未能於8月22日前回港隔離14日，或在檢疫期間失去投票機會；韓國在4月舉行國會議員選舉時便在檢疫中心內設投票站，另有「缺席投票」。 政制及內地事務局回覆《香港01》查詢時指，選舉事務處正因應疫情發展，考慮在個別檢疫中心，或於五個選區設立指定票站供檢疫人士投票。

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海外人士返港檢疫令 延至9月18日

政府在本月2日宣布延長限聚令及入境限制，包括《預防及控制疾病條例》下的第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》，從海外抵港人士強制檢疫令會有效至9月18日。

即任何人由海外國家或地區回港，他們均要到亞洲國際博覽館留下深喉唾液樣本作病毒檢測，早上航班抵港人士要在亞博館等候結果方能離開，下午及晚上航班抵港的則會由專車載到富豪東方酒店留宿一夜，等候檢測結果。所有人都需要偑戴追蹤手帶，人員會突擊上門或電話檢查檢疫者是否留在家中，或指定地點接受14日隔離。

欲投票最遲8月22日抵港

由於第七屆立法會選舉將於9月6日舉行，屆時海外返港的強制檢疫令仍生效，海外港人欲返港投票，則需要預早14日強制檢疫期，才可趕及在立法會選舉中投票。

返港的市民需要留意抵港航班時間，最遲8月22日抵港，才能趕集9月6日投票。

有網民便作出呼籲海外港人要預早14日的檢疫令回港，即於最遲8月22日抵港，否則或不能夠投票。

考慮檢疫中心設票站

不過，由於國際航班受疫情影響，海外港人要買機票回來投票並不容易，料非所有人能如期在8月22日前抵港。

政制及內地事務局回覆《香港01》查詢時表示，會因應疫情發展、衛生防護中心的意見及其他運作上的因素，考慮在五個地方選區各設立或指定一個投票站，以及考慮在個別檢疫中心內設立投票站，供正接受強制檢疫的選民投票。

韓國在4月舉行國會議員選舉時便在檢疫中心內設投票站，另外要求所有選民投票必要戴上即棄手套。（新華社）

無回答是否設「缺席投票」機制

不過海外人士返港，並非人人都要如檢疫中心，多數人需要強制家居檢疫，香港會否仿效韓國在4月的選舉，為正式選舉日當天無法參加投票的選民設立的「缺席投票」呢？政治事務局並無回答。

選舉事務處正考慮在個別檢疫中心內設立投票站。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

嚴防投票令疫情擴散

如何避免排隊投票的人龍避成群眾聚集？會否要求選民必須佩戴口罩，進行消毒後戴一次性塑料手套投票等措施？局方則指，與衛生防護中心保持緊密聯絡，並採取一切必要措施防止疫情在投票站及點票站散播，暫未提及實施的運作安排。