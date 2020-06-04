立法會選舉｜民主派6.9公布初選方案　敲定7.11、7.12投票

立法會選舉今年9月舉行，在「港版國安法」的陰霾下，民主派各路人馬努力為「35+」目標促成初選協調機制。牽頭協調工作的港大法律學院副教授戴耀廷接受查詢時表示，將於6月9日公布協調機制和初選方案的詳情。據了解，俗稱「初選」的選民參與程序將於7月11日（星期六）和12日（星期日）舉行。

戴耀廷表示，因不想與周六當天民主派區議員聯合行動撞期，料很大可能於6月9日召開「35+」記者會。（資料圖片）

記者會兩度延期

民主派於上月已就初選方案和協調機制達成共識，並原訂於5月底舉行記者會，公布有關詳情，不過因「港版國安法」來襲及其他情況，認為當時的政治氣氛不適合公布初選方案，遂押後至本周六（6日）舉行。無獨有偶，本周六恰巧遇上民主派18區區議會聯席就「港版國安法」舉行首席聯合大會，最終決定把記者會押後至6月9日、即反修例大遊行一周年當日。

戴耀廷表示，因不想與周六當天民主派區議員聯合行動撞期，料很大可能於6月9日召開「35+」記者會，他表示會盡快公布詳情。

至於初選細節有所改動，投票日原定長達三天，不設網上投票，只設實體投票。不過由於實際情況，初選投票日改為兩天，將於7月11日（星期六）和12日（星期日）舉行，地區直選和超區的初選將同時進行。知情人士指，由於是次初選的票站大部分為區議員辦事處和「黃店」，因此要店舖一連三天停止運作並非現實考慮。

據了解，九龍東以3席為目標，初選後將會推薦排名頭五的名單報名參選，支持度不足、在民調排名最後兩位的民主派名單參選人需棄選。（資料圖片）

九龍東先推薦五隊報名參選

有立場接近本土派的民主派人士認為，6月9日是反修例100萬大遊行一周年，在當天公布「35+」詳情，雖然未必是最合適，不過亦可視成民主派不同光譜人士為立會過半立下「投名狀」。

綜合各方消息，新界東、新界西將會舉行具約束力初選，挑選代表民主派出戰正式選舉的戰將，以「6加1」為目標；港島區、九龍東和九龍西採取「初選加棄選」雙軌制，初選無約束力，支持度不足的參選人需按正式選舉日前公布的民調結果棄選，其中港島區選民可一人投四票。

九龍東以3席為目標，初選後將會推薦排名頭五的名單報名參選，支持度不足、在民調排名最後兩位的民主派名單參選人需棄選。