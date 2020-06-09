立法會選舉｜投票翌日訂學校假期　教育局：票站翌日早上始能歸還

立法會換屆選舉投票日暫定9月6日，教育局今日（9日）發通告，決定將往後的選舉翌日訂為學校假期，適用於公營、直資、私立中小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心。往後立法會換屆選舉及區議會一般選舉的舉辦年份，學校假期日數將增至91日，配合上述安排。 教育局解釋，鑑於新登記及投票選民的人數持續上升，在過去數年的選舉中，部分票站需要在選舉日翌日早上才能將校舍歸還學校，因而妨礙學校的正常運作，以致有不少學校未能在選舉日借出校舍作為投票及點票站。教育局在徵詢學界的意見後，決定落實將選舉日翌日訂為學校假期。

今年立法會換屆選舉投票日暫定9月6日，教育局今日（9日）發通告，決定將選舉翌日訂為學校假期。（資料圖片）

教育局今日向學校發通告，由2020/21學年開始，所有提供正規課程的學校，包括公營、直資及私立中學、小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心，須把主要公共選舉的選舉日翌日訂為學校假期。

學校假期增至91日

通告指，學校在擬訂校曆表時，公營學校假期的日數，當中包括公眾假期，應為每年90日，另加3天由學校自行決定的額外假期。為配合將選舉日翌日訂為學校假期的安排，立法會換屆選舉及區議會一般選舉的舉辦年份的學校假期日數將增至91日。

通告內容指，每次主要公共選舉均有接近半數的投票及點票站，設置在不同類型的校舍內，包括中學、小學及幼稚園校舍。鑑於新登記及投票選民的人數持續上升，在過去數年的選舉中，部分票站需要在選舉日翌日早上才能將校舍歸還學校，因而妨礙學校的正常運作，以致有不少學校未能在選舉日借出校舍作為投票及點票站。

教育局解釋，在過去數年的選舉中，部分票站需要在選舉日翌日早上才能將校舍歸還學校，教育局在徵詢學界的意見後，決定落實將選舉日翌日訂為學校假期。（資料圖片）

為減低選舉對學校運作的影響及協助主要公共選舉順利進行，選舉管理委員會建議政府將選舉日翌日訂為學校假期，教育局在徵詢學界的意見後，決定落實有關建議。