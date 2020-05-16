【新冠肺炎】美國眾議院允許遙距投票　3萬億紓困法案闖關成功

美國眾議院5月15日表決總值3萬億美元的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情紓困法案，最終以208票贊成和199票反對通過。眾議院同日通過修例，視乎情況決定容許議員遙距投票。

↓↓↓想看更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

長達1,800頁的《英雄法案》（Heroes Act，暫譯）包括向州政府提供5000億美元的援助，以及向美國人派錢刺激經濟，同時為醫護人員和其他抗疫前線員工發放津貼。議長佩洛西（Nancy Pelosi）指，如果現時不行動，將會是不負責任，而且往後將付出更大的代價。

共和黨反對有關法案，預計難以於共和黨掌控的參議院成功闖關，白宮同樣威脅動用否決權。黨內領袖有意觀察早前通過的措施是否奏效再決定下一步行動。總統特朗普（Donald Trump）和參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）則堅持下一輪措施應該保障重開的企業避免面臨責任訴訟。

眾議院同日表決修改規例，授權議長視乎情況，容許議員遙距投票。民主黨指，疫情期間，議員可以利用科技遙距工作，不過共和黨則反對，認為是奪權的行為。最終以217票贊成和189票反對通過。美國國會成立231年以來，即使是內戰或經濟大蕭條期間，議員也必須親自到議會投票。