復課｜教育局：中三至中五跨境生下周一復課　資助學生搭校巴車費

教育局公布，約2500名中三至中五級跨境學生將於下星期一（15日）復課，與幼稚園高班至小三學生同日復課。 教育局發言人指，與本地學校、港府與深圳市政府努力及協調後，敲定安排中三至中五級跨境學生下周一復課。持有7天內核酸檢測陰性結果證明的跨境學生，將獲兩地政府豁免強制檢疫。所有跨境生須乘校巴直接往返港方管制站及學校，而復課約一個月期間，教育局會為有關跨境生提供特別交通費用津貼，資助額為臨時校巴服務車費與平時一般公共交通工具車費的差額，以除學生家庭的額外負擔。 北區中學校長會主席方奕亮形容，中三至中五跨境生可復課是好消息，相信交通津貼亦可減輕他們的交通負擔。

教育局公布，中三至中五級跨境學生將於下星期一（15日）復課。（資料圖片）

教育局表示，跨境生復課安排港深兩地防疫抗疫政策、出入境管制以至交通安排等，考慮到師生及公眾的健康安全，顧各方承受能力，現以中三至中五級為限。

跨境口岸將為跨境生作特別安排，他們星期一至星期五經深圳灣或福田／落馬洲支線口岸在指定時間返放學。為免學生與其他人士有不必要的社交接觸及減低感染風險，跨境生會乘搭校巴直接往返港方管制站及學校，而學生在校巴上必須佩戴口罩。

跨境生須搭「點到點」校巴返放學 教育局將提供部分資助

為減輕家長的經濟負擔，在復課約一個月期間，教育局會為這批跨境學生（中三至中五級）提供特別交通費用津貼，資助額為臨時校巴服務車費與平時一般公共交通工具車費的差額，以免除學生家庭的額外負擔。

檢疫方面，學生須接受體溫檢測及向衞生署人員遞交健康申報表。而跨境生前往深方口岸通關時，須持有7天以內的核酸檢測陰性結果證明，並在通關時作健康申報，原則上在港可獲豁免強制檢疫，在深圳亦可獲豁免集中隔離醫學觀察。

教育局將在向學校發詳細指引，列明新出入境和交通安排的細節及衞生防疫措施的注意事項及要求。至於餘下的跨境生，教育局指將汲取經驗及檢視跨境生復課後的實際運作情況，視乎疫情發展、口岸交通、人手安排等情況，以及本學年上課日期餘下的時間，再研究能否為其他年級的跨境學生作復課安排。