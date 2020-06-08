【復課】學生在暴雨下重返校園　英華小學課室設膠板做足防疫措施

因新冠肺炎疫情（COVID-19）而停課將近5個月的高小及初中學生，在今日（8日）終於復課。英華小學特意購入防疫設備，又做足防疫措施，使家長和學生安心。學生則表示對回校感興奮，前一晚更為此失眠。 攝影：王淑君、黃舒慧 攝錄：王淑君、黃卓敏 剪接：黃卓敏

英華小學校長陳美娟指，在政府宣布停課時，學校已迅速反應，為學生安排網上影片課堂和功課，為了使學生保持自律，更有直播早會等安排，讓學生在停課期間保持學習的心態。而在上月，陳校長亦留意到疫情轉趨和緩，也及早和團隊商議復課安排。故在政府宣布小學復課日期後，學校已收集家長的疑問和意見，並在上月26日以網上簡介會的形式和700多個學生家庭及教職員一同分享復課安排。

「提醒學生帶備復課工三寶，包括口罩、書包也要有備用口罩、搓手液，以及勤洗手。」學校也為防學生回校時在大堂聚集，故安排高年級學生提早15分鐘上學、延遲15分鐘放學，到下星期一低年級復課時，也不致人潮擠擁。

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大堂設體溫儀 課室設膠板

在防疫方面，除了全校進行清潔和消毒外，在大堂也增設了體溫測量儀器，學生只要在儀器前停留2秒，便能顯示體溫，並以顏色表示是否合格，萬一體溫顯示為紅色，學生便需回家休息。

而乘坐校巴的學生，在上校巴前、後也需量度體溫，回校也必須用酒精搓手，在操場集隊時亦需維持1米的社交距離。

在課室內的防疫設施亦沒有鬆懈，每張桌子也安裝了膠擋板，防止飛沫和細菌傳播。「我們在上周四才收到膠板，又擔心邊緣太鋒利，工友幫忙用膠紙封邊和安裝。」校長又透露，樓層的飲水機亦轉用了按鈕式，減少水樽邊緣接觸到飲水機。

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家長：感放鬆 學生：期待

停課將近5個月，學生對復課均感到期待又興奮。有4年級學生的媽媽指，兒子在家日久已感到沉曬，很期待上課，昨天更因此失眠。而她在簡介會上已了解學校的防疫措施，認為安心又放心。

五年級家長林先生對復課的天氣感憂慮，但認為學校對防疫有充分準備，兒子可以開心、安全地上學。