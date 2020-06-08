【新冠肺炎】中小學復課　區議員憂社區爆發　促交代跨境學童安排

根據教育局公佈的跨境學童最新數字顯示，全港有25,576 名跨境學童，當中分別有7,602名中學生及17,974名小學生，而北區有11,609名跨境學童，佔總數超過四成。跨境學童復課安排備受關注，但教育局遲遲未有向大眾公佈相關情況。今日（8日）小四至中二的本地學生又開始陸續復課，北區區議會就跨境學童問題向教育局查詢相關安排。有區議員在席上表示擔心出現社區爆發，教育局代表則回應指，學校有條件分階段及有秩序地復課，局方會一直監測情況，所有復課詳情會在未來幾天向外公佈。

多名區議員在會上就教育局如何安排跨境學童復課進行提問。當中，當區區議員周錦豪提到，在政府宣佈限聚令延長後，又安排復課，質疑教育局的考慮原因，「因為限聚令8人為上限，課室一定不只8人，至少有20至30人，加上瀝源邨確診個案後，社區懷疑出現隱形傳播鏈，教育局有沒有考慮對學生的健康有威脅？此外，針對DSE跨境考生問題，7月放榜，他們的放榜安排又怎樣呢？」

北區區議會就跨境學童問題向教育局查詢復課安排。（資料圖片）

對於跨境學童學習進度問題，林卓廷則提出學校現時提供網上教學，涉及軟件及硬件問題，一些基層的跨境學童未必會有硬件，影響學習進度。網上教學亦對教師有挑戰，他們除了有機會不熟悉軟件應用，致工作量上升外，他們亦不能透過網上教學得到學生即時反應，教育質素不理想。但教育局現時仍未有明確安排，「跨境學童本就弱勢，擔心其學習進度、升學及其他方面均會受到影響」。他促請政府應加快速度協助他們，例如提供額外支援（補課），追回學習進度。在做這些措施的前提下，政府必須先確保學童傳染風險較低，亦要預先做好健康檢測。

劉其烽則表示，許多街坊也對跨境學童復課安排表示擔心，他們認為此時復課變相有機會在學校或課室內出現大規模爆發，變成類似瀝源邨的情況，「怎樣確保內地的資訊是正確？假設現在深圳還有很多潛在病患，來港後才知道出事，這樣學校便會很麻煩，令整個教育體系恐慌。若爆發個案，教育局會怎樣處理事件，又怎樣協助學校應對？」

教育局：宣佈復課後有一系列指引給校方

教育局代表回應查詢時指，局方聽取衞生專家和學校意見後，學校有條件分階段及有秩序地復課，指局方與區議員同樣擔心，因近日出現一些本地個案，故會一直監測情況，「如有什麼情況，我們也會採取適當的措施。在復課前期，我們有一些準備工作；宣佈復課後已有一系列指引給學校，希望校方為復課做好準備。包括所有學生只能半日上課，避免他們一起午膳的機會。另外，局方亦提醒學校，所有上課安排希望採取單向式授課，減少圍在一起，使用面對背的方式坐，善用課室空間。避免大型聚會，取消早會。學校需要每天為學童量體溫，家長需要每天上學前在手冊中紀錄學童體溫的情況。如果學生出現發燒及呼吸道徵狀，除不能上課，亦要通知學校。學校在收到通知後，若有任何疑問，可馬上聯絡衛生署，立即跟進」。至於DSE放榜會和DSE開考一樣延後，局方參考小一註冊的方式處理，稍後會公佈安排。

此外，在防疾措施安排方面，教育局指，學童每日入境時要向關員提供7天內核酸檢測證明，同時要在關口量度體溫及填寫健康申報表。校巴則在管制站以點到點的形式，接載學生往返學校；學生放學後，也是按時坐校巴往返內地。此外，學校亦要配合衞生署對跨境學童進行健康監測及按照衞生防護中心指引下保持學校衞生，加強防疫措施。如跨境學童請假，學校應向其監護人了解情況及通知衞生署。若有學生確診，衞生署會主動聯絡學校，並進行流行病學個案追蹤，密切接觸者需接受檢疫和醫學監測。若跨境學童在校內出現體溫異常或身體不適，校方應先通知家長及衞生署，如情況嚴重，應在學校職員陪同下到香港的醫院治理。教育局代表表示，所有復課詳情會在未來幾天向外公佈。