港版國安法｜商經局：美國於兩地貿易得益大　短期干擾港營商氣氛

全國人大會議早前通過「港版國安法」，美國總統特朗普早前指香港淪為「一國一制」，會取消對香港的特殊待遇。 商務及經濟發展局回覆立法會議員質詢，指本港輸往美國的本地產品總值37億元，佔本地製造業產量不到2%；而於去年美方對香港的貨物貿易超過260億元，指美方在兩地貿易中有很大利益，相信爭議會於短期內或干擾本港營商氣氛，但香港可克服挑戰。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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商經局指，在2019年，香港和美國的貨物貿易總額是5,170億元，佔本港貿易總額6.2%，而香港輸往美國的本地產品總值37億元，佔本地製造業產量不到2%，而貨值則佔總貨物出口不到0.1%。

商經局：美國對港貿易順差為貿易伙伴中最高

局方又指，美國對香港的貨物貿易順差，在2010年至2019年期間累計約3100億美元，單是2019年也超過260億美元，是美國貿易伙伴中最高。局方指美方在兩地經貿往來中得到很大利益，即使美國採取任何單方面行動，相關的不確定性短期內或會干擾營商氣氛，但指香港經濟具韌性且基礎穩健，憑藉其基本優勢，包括法治、司法獨立、自由開放的貿易政策和公平的競爭環境，相信可克服挑戰。

至於戰略物品方面，根據美國商務部工業和安全局的數字，受美國出口管制的產品在2016、2017及2018年出口往香港而獲該局豁免許可證的出口總數每年約為4至5億美元，主要為電訊及資訊安全產品和電子產品。創科局評估政策上變動短期對相關行業有影響，但對長遠發展影響有限。