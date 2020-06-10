的士保費上漲　20年車齡被拒保　陳帆：不能干預商業決定

有立法會議員反映，近日的士綜合保險保費及第三者風險保險保費，較去年分別增加三成五及兩成；又有車齡達20年或以上的的士被拒保。運輸及房屋局局長陳帆表示，根據法例，保監局不能干預商業決定，強調保單是投保人及保險公司的私人合約，考慮了商業原則、風險評估、經營環境、理賠紀錄等履定。 陳帆又稱，過去15年，的士保險業務近年虧蝕擴大，去年錄得1.19億元虧損，影響保險公司參與業務意欲。 另外，議員亦關注的士車齡問題，何君堯批評，有逾5,000輛的士達13年車齡，形容「廢鐵嚟點可以行走」。陳帆稱，車齡與機件及表現，不必成正比，並稱：「在座好多議員年紀都相當成熟，但係仍然身體健康、健步如飛」。

易志明關注的士保費問題。（資料圖片）

航運交通界議員易志明今日（10日）於立法會提出口頭質詢，關注的士業保險，提到的士綜合保險保費及第三者風險保險保費，較去年分別增加三成五及兩成。他又稱，有保險公司近日停止承保的士，而且只餘下一間公司承保車齡20年的的士，令市場競爭減少，並質疑保險公司拒承保20年車齡的士是否違法。

陳帆回應稱，保單是保險公司與投保人的私人合約，根據商業原則、風險評估、經營環境、理賠紀錄等履定，根據《保險公司條例》，保監局不能干預商業決定。他又指，現時有8間保險公司承包的士保險。惟易志明指出，的士經過年度檢驗，即獲得政府承認，雖然仍有一間公司承保20年車齡的士，但保費相當昂貴，車主又未必能換車，反問：「（司機）要返屋企等收工？」

陳帆表示，保監局無權干預的士保費問題。（資料圖片）

陳帆表示，從2005年起，的士保險業務只有5年獲盈利，近年虧損更擴大，2017年至2020年第一季都錄得虧蝕，其中2019年的虧損達1.19億元，認為理賠數據影響保險公司參與業務的意欲。他又稱，2017年至2019年間的的士交通意外，有上升趨勢，逐年上升。

平均每年有約50宗的士交通意外相關保險騙案

陳健波亦透露，虧蝕金額不細，而且的士發生交通意外後，更曾出現誇大賠償、包攬訴訟等情況。陳帆指，2015至2019年間，平均每年有約50宗相關保險騙案，每年金額涉6、700萬元。

何君堯批評，的士車齡過高，「廢鐵嚟，點可以行走」。（資料圖片）

質詢亦提到的士年齡，在經過年檢的約1.7萬輛的士中，約1,000輛於2019年登記。何君堯提到，28輛的士車齡達20年；約5,000輛逾13年，佔總數約三成，批評：「廢鐵嚟，點可以行走」、「抬轎仲好，慢慢行唔使死人」。

陳帆表示，車齡與機件及表現，不必成正比，不應將車齡及安全直接拉上關係，並稱：「在座好多議員年紀都相當成熟，但係仍然身體健康、健步如飛」。不過他亦承認，車齡愈大，需更仔細檢驗不同性能；但強調只要通過年檢，都是安全可靠。

陳帆又稱，政府會在2020/21年度推出10億元的智慧交通基金，資助車輛新技術，包括自動緊急煞車系統、前方防撞警告，歡迎車廠於車上裝設。