政府委任測量師潘信榮為市建局執董　7月15日起生效為期三年

政府今日（11日）宣布委任潘信榮為市區重建局執行董事，由7月15日起生效，任期為期三年。 潘信榮為專業工料測量師，於1997年加入市建局前身的土地發展公司，於2017年出任市建局工程及合約總監。

執行董事馬昭智 (右)將任滿退休。（資料圖片）

政府宣布，行政長官已接納遴選委員會的建議，委任潘信榮為市區重建局執行董事，頂替即將任滿退休的馬昭智。潘信榮經內部招聘並由發展局成立的遴選委員會進行甄選後，獲選為執行董事。他將協助市建局行政總監制定及推行有關規劃及設計、物業及土地，以及企業事務的政策和措施。

潘信榮為專業工料測量師，於1997年加入前土地發展公司。自市建局在2001年成立以來，一直於該局工作，並於2017年起出任市建局工程及合約總監，負責管理市建局轄下所有重建項目的工程建造和合約管理。他現為香港綠色建築議會董事、建造業議會建築信息模擬專責委員會及環境專責委員會成員。

發展局局長黃偉綸說，潘信榮在前土地發展公司及市建局工作超過20年，在推動發展項目的工程及合約管理方面經驗豐富，期待與他在新崗位上緊密合作，共同推動市區更新工作。在巿建局現行架構下，巿建局有兩名執行董事，協助市建局行政總監推展市區更新的工作。