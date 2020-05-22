【公務員合作社】市建局選九龍城區兩試點重建　浙江街建千伙公屋

政府邀請市建局協助重建公務員建屋合作社地段，市建局已選定兩試點。但受疫情關係，市建局早前無法上門與住客做凍結人口調查，故兩個項目都要推遲。 市建局今日（21日）公布重建試點項目選址，兩個項目同樣位於九龍城區，分別為盛德街/馬頭涌道，以及靠背壟道/浙江街項目，料收購成本涉過百億元，當中後者的地盤會將三分一地交由運房局，日後將建1,000伙公營房屋。

左起：市建局總監（收購及遷置）黃偉權及市建局總監（規劃及設計）區俊豪。（梁鵬威攝）

靠背壟道/浙江街項目鄰近樂民新村，重建後料可提供2,500伙，市建局會在地盤南面預留三分一位置建公營房屋，完成收購後將無償交由運房局，料可建1000伙公營房屋。

市建局總監（規劃及設計）區俊豪指，項目地盤面積約16,470平方米，擬議發展的住宅樓面面積達122,000平方米，當中約45,000平方米為公營房屋。雖然預料完工日期為2030/31年，但他指有關年期只涉及私樓部分。

盛德街/馬頭涌道項目不設公營房屋

至於盛德街/馬頭涌道的地盤面積較細，僅約5,160平方米，選項鄰近馬頭圍邨及真善美邨。重建後擬建約640伙，當中不設公營房屋，預料完工時期為2029年。

只得64戶已補地價

現時盛德街/馬頭涌道及靠背壟道/浙江街兩個項目，各自有9個及28個合作社，估計有150及460戶受影響，當中未「散社」的合作社分別有1個及9個。

根據規定，若市建局要收購合作社的單位，必須獲75%或以上社員同意，以解散公務員合作社，其後要修改地契、補地價等。市建局總監（收購及遷置）黃偉權指，現時自行「散社」約需時兩年，市建局將會提供免費法律顧問服務等，以加快程序。然而，即使合作社已「散社」，住戶同樣要取得業權及補地價。

黃偉權表示，現時項目合共有616戶，當中只得64戶已完成補地價，其餘552戶尚未補價。他說，由於單位要補價才能交予市建局，日後會考慮先發放一部份賠償，讓住戶先補地價，之後再發放另一部分。

可購買房協專用安置屋邨

此外，為了加大遷出誘因，住戶可選擇「樓換樓」，或可選擇購買房協專用安置屋邨的資助出售房屋。不過，若最終未能「散社」或住戶不願遷出，市建局或引用《收回土地條例》收回單位。