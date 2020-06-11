公屋聯會：逾九成人同意推售租置貨尾單位　倡提供半額折扣優惠

現時納入租者置其屋計劃的39條公屋屋邨，仍有4.1萬伙仍未售出，房委會計劃增加誘因加快推售「貨尾」單位。公屋聯會今日（11日）表示，有九成四受訪者同意房委會推售「租置計劃」的貨尾單位，近半受訪者表示會考慮購買單位。聯會建議，可為租置計劃的現有租戶，提供半額折扣優惠。 公屋聯會建議，可放寬購買租置單位資格予輪侯公屋超過3年的一般家庭，及輪候逾6年的非長者單位的指定白表者。

公屋聯會早前進行問卷調查，發現有九成四受訪者同意房委會推售「租置計劃」貨尾單位。（公屋聯會提供）

問卷調查於今年3月11日至5日31日期間，共收集了 2,059 份問卷。受訪對象包括居於租置屋邨的業主或租戶、非租置屋邨的租戶、輪候公屋及居於私樓的人士。

近半受訪者會考慮購買貨尾單位

結果發現，有九成四受訪者表示同意房委會推售「租置計劃」的貨尾單位。對於會否考慮購買貨尾單位 ，有近五成受訪者表示會考慮；四成二受訪者表示則未決定，會視乎單位售價及地點而定。

調查又指，有九成受訪者同意向現有租戶延續折扣優惠，以及設立專屬的調遷計劃，加快單位流轉。公屋聯會認為，在收回再售的租置屋邨貨尾單位中，房委會應同樣提供樓價「折上折」優惠予新買家。

六成人同意公屋輪候者可購買單位

調查結果又指，有超過六成受訪者同意放寛購買租置單位的資格至公屋輪候者。公屋聯會建議，可放寬購買租置單位資格予輪侯公屋超過3年的一般家庭，及輪候逾6年的非長者單位的指定白表者。

朗屏邨有2454伙未售出單位。(資料圖片）

建議提供半額折扣優惠

此外，調查中發現，四成四受訪者表示可負擔的樓價約20至50萬元。公屋聯會建議，如買家為租置計劃的現有租戶，可提供租約生效第二年內購買的半額折扣優惠，即定價扣減17.5%。

在優惠下，每平方米的平均定價會由11,000至22,000元，減至每平方米約9,075至18,150元。若以一個 40 平方米的單位面積計算，即約36萬元至73萬元不等，符合調查結果中受訪者的樓價負擔能力。

逾8成人同意設立調遷計劃

至於無意購買租置單位的租戶，公屋聯會認為可參考現時的「長者寬敞戶全免租金調遷計劃」，每年預留調遷單位名額，並無地區限制，供租置屋邨的租戶申請調遷，並提供搬遷津貼，使單位能盡快騰空，再轉售為售。

此外，聯會又建議參考「房舍調換計劃」，容許租置屋邨租戶，與鄰近出租公屋租戶互調居所，遷入的申請者須承諾購買單位原單位租戶可獲搬遷津貼。

長安邨為出售率最高的租置屋邨之一。（資料圖片／張浩維攝）

十年內或完成處理未售單位

公屋聯會表示，房委會平均每年售出約3,100 個租置單位予現有租戶，另每年從租置屋邨中自然回收約1,200個出租單位，計及把單位轉租為售，料平均每年約有4,300個單位售出。若透過推出更多可行措施推售單位，現時4.1萬間租置未售單位，或有望於未來10年內得以妥善處理。

聯會認為，在公屋供應穩定後，可利用「先導計劃」逐步恢復租置計劃。