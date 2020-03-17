【新冠肺炎】亨泰樓揭示租置屋邨「一邨兩制」的隱憂

大埔富亨邨出現「同座不同層」的染疫個案，是繼青衣長康邨再有公屋出現新型冠狀病毒疑於同座大廈傳播，起因同樣疑與有住戶改動廁所排氣系統有關。從防疫角度來看，涉事大廈及類似屋邨必須從速檢查室內排氣系統，以阻截病毒傳播，惟包括富亨邨在內，不少具潛在風險的舊式屋邨均為租置屋邨，邨內物業維修責任分別由業主與代表租戶的房屋署負責，政府要杜絕此類屋邨的衛生風險，恐怕難度不低。

本港周六新增4宗確診個案，當中一名59歲男子居於富亨邨亨泰樓34樓，而本月10和11日確診的埃及團夫婦，正住其樓下同座向的32樓同室，但他們實際上並不相識，而且兩層不共用升降機。經專家調查後，初步懷疑埃及團患者糞便中的病毒，因霧化而沿渠管上升到天台通氣口噴出，並經「擾流效應」帶到高層，令頂層患者受感染。同時，政府又稱於32樓同室發現其廟所內的排氣管被切斷，擔心有其樓下單位同樣為之，因而有機會感染病毒，故會就此進行檢查。

富亨邨亨泰樓34及32樓（左面最頂及對下第二層）兩家患者，廁所排氣喉用同一條。（王譯揚攝）

徹查租置屋邨的兩難

然而，富亨邨為租置屋邨，屋內業權為私人及房委會分別擁有，故處理單位維修等問題變得更為複雜。富亨邨屬於第三期租置屋邨，自2000年發售予租內租戶，現已售出單位5,746個、即77%單位，淨係23%單位仍為公屋租戶，而涉事的兩個單位均屬已出售單位。但問題是，房屋署及建築署會派員檢查同座13號、14號單位，惟只會檢其中屬於公屋的單位，而其餘已出售的私人單位，屋主需要自行留意，及在有需要時找合資格人士檢查。

在此「一邨兩制」下，公屋單位為政府物業，其維修責任和成本由房屋署負責，惟租置公屋一但售出，其責任就自然改由業主承擔。如今富亨邨疑因排氣系統出現病毒傳播危機，政府只巡查、維修當中的公屋單位，而私人業主若要檢查其單位，須負上箇中成本（不論金錢或時間），一旦業主心存僥倖不作檢查，上述危機難以杜除。

當然，政府可「一視同仁」，對所有單位均作檢查，惟這始終涉及公平原則，理論上任何私人業主亦對其單位維修負責，政府若資助租置戶的維修開支，始終並非合理地計用公帑，甚至對其他同樣有機會出現衛生危機的舊式私樓單位業主並不公平。更何況，不少租置屋邨均具衛生風險，不少與富亨邨亨泰樓一樣的Y4公屋均為租置屋邨，而早前青衣長康邨康美樓雖非為租置屋邨，惟不少與其樓齡相似的Y2型大廈亦為租置屋邨，可料這些同類的Y4、Y2型屋邨因單位結構與亨泰樓及康美樓相似，單位改建情況或許同樣嚴重，故政府如要悉數將這些租置屋邨徹底檢查、改裝，相信當中所涉的公平問題更為嚴重。

有必要製造更多「難題」嗎 ？

不過，非常時期需要非常做法，為保障市民安危，政府若要資助租置業主檢查、改建單位排氣排污系統，雖說有一定爭議，但尚算情有可原。但是次衛生危機所折射出的，正是租置屋邨業權不一所引伸的問題。租置屋邨管理問題為人詬病多年，當中維修一事上更是業主戶與租戶爭議的主要源頭，常見的有「滴水」問題，樓下租戶投訴樓上業主戶製造滴水，惟房屋署基於上層為私人單位為因拒絕受理，導致類似的維修、管理問題曠日持久，甚至不了了之。有建議指政府指立維修基金共同解決邨內類似的問題，惟這涉及的除了是金錢，更根本的是兩種不同的業柱權管理模式的矛盾，當中的差異實在難以根治。政府目前希望推售租置屋邨貨尾，從結果看這必加劇目前公屋輪候的緊張情況，但總算對收窄邨內殊異的管理問題。但對於近年有論者喋喋不休地要求「重推租置」，實與要求創造更多管理「惡夢」無異，政府實不應為之。