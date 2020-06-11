新冠肺炎｜本港連續三日零確診　瀝源祿泉樓仍有一戶失聯未交樣本

衞生防護中心公布，本港今日（11日）無新增新型冠狀病毒肺炎個案，確診宗數維持在1,108宗（包括一宗疑似），已是連續第三日零確診，亦已持續一星期沒有新增本地感染個案。 早前爆發本地感染的沙田瀝源邨祿泉樓，衞生防護中心稱，該大廈並無新增個案，中心在警方協助下成功聯繫多一戶居民，並確定他們已於四月前遷出祿泉樓，惟仍有一戶未能取得聯繫，強烈呼籲該戶盡快提交深喉唾液樣本做病毒檢測。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

+ 9 + 8 + 7

祿泉樓1,386個局民樣本均呈陰性 仍有一戶未能聯繫

衞生防護中心公布，截至今日下午4時沒有新增新型肺炎確診個案，至於早前曾爆發本地感染群組的沙田瀝源邨祿泉樓，衞生防護中心至今於祿泉樓共收回1,397個深喉唾液樣本瓶，當中七個因為樣本滲漏需要再次提交，其餘1,390個樣本已完成新冠病毒檢測，除六月二日公布四個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。

中心又透露，在警方協助下成功聯繫多一戶居民並確定他們已於四月前遷出祿泉樓，仍有一戶未能取得聯繫。中心強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫的人士務必盡快根據已發出的醫學測試令聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測。

另外，與此群組有關連的葵聯邨聯悅樓，至今中心共收回及檢測2,120個樣本，沒有樣本呈陽性反應。

49確診者仍留醫 4人情況危殆

醫院管理局公布，截至今日中午12時，過去24小時有4名確診患者康復出院，個案編號分別為312、713、1056及1086，至今累計有1,055名確診患者已出院。目前有49名確診者仍留醫，其中四人情況仍危殆，個案編號為595、1084、1092和1100，其餘45人情況穩定。