酷熱天氣今午33.9度今年最高　與即將打風有關？梁榮武：距離太遠

本港近日天色好轉，更達酷熱程度，今日多區氣溫升至逾33度。天文台於下午近3時錄得攝氏33.9度高溫，刷新今年最高溫紀錄；大美督及上水更錄得35度。 然而受低壓區影響，天文台預測周日（14日）天氣轉壞，風勢頗大及有狂風驟雨。近數日的炎熱天氣是否與該低壓區有關？天文台解釋，近日是高空反氣旋帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。 天文台前助理台長梁榮武則指，由於該低壓區現時位於菲律賓，距離本港太遠，故現時炎熱天氣與低壓區無關。他又表示，由於該低壓區料明日（12日）橫過呂宋後才發展，但下周日已接近本港，「只得兩日時間發展，初步睇唔會太強」。

中央氣象台：低壓區強度逐漸增強

天文台發出的特別天氣提示指，現時位於菲律賓的低壓區會逐漸發展，其強度及隨後的路徑存在變數。按照現時預測，該低壓區將於明晚進入南海北部，並在周末期間移近廣東沿岸，料下周日本港天氣會轉壞，風勢頗大及有狂風驟雨，下周一（15日）及周二（16日）仍有驟雨。

中央氣象台則指，在菲律賓呂宋島東部近海有一熱帶擾動活動，今日上午擾動中心位於呂宋島東部近海海面上，將於明日上午進入南海東北部，向廣東中部到海南東部一帶沿海靠近，強度逐漸增強。

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另外，參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，低壓區越過菲律賓後逐漸增強，料下周日早上正面衝擊本港，中心氣壓為998 hPa，可達熱帶風暴程度，但登陸後在同日消散。至於美國全球預報系統（GFS）則預測低壓區在下周日於本港西面掠過，但強度並不高，最接近本港時中心氣壓為1003hPa，則只有熱帶低氣壓程度，登陸後消散。

本港今日天氣酷熱，天文台亦發出酷熱天氣警告，而料明日及周六高溫會持續，兩日氣溫同樣介乎28至33度。天文台指，近日高溫主要是受高空反氣旋影響；而位於菲律賓的低壓區現時組織鬆散，天文台會繼續關注發展。

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梁榮武解釋，「打風」前天氣酷熱是受颱風下沉氣流影響，如很強的颱風，數日前已可令氣溫升高。他舉例指2017年超強颱風「天鴿」的下沉氣流就令本港錄得36.6高溫。而這次低壓區距離很遠，「𠵱家都未係風，下沉氣流唔會影響到咁」。

梁又引述天氣預測網頁指，該低壓區風力現時仍很弱，「埋到門都係平均（風速）20幾公里」；加上發展時間短，故認為不會太強。