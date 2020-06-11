中三至中五跨境生分布零散　待安排校車通知家長　周一或未能復課

教育局周二公布中三至中五級跨境學生將於下周一（15日）復課，為數約2,500人，但該批學生零散分布於北區、元朗區及屯門區一帶。中學校長會主席鄧振強今日（11日）表示，由於大部分學校只有個位數的跨境生，由於需配合點對點的「封閉式」管理，需與鄰近學校合組校車路線，部分路線或需停泊高達8間學校，已預計學生會遲到。 另有元朗區校長表示，由於安排時間太急，目前仍待與校車公司簽約及需預留時間向家長發通告，該校周一有機會未能復課，「希望（跨境生）可在最穩妥情況下復課。」

教育局公布，中三至中五級跨境學生將於6月15日復課，為數約2,500人。（資料圖片）

跨境生不能自行走出社區

教育局昨日公布《中三至中五級跨境學生復課指引》，跨境生須穿校服，持核酸檢測陰性證明、教育局證明信、學生證等七份文件通關；跨境生家長須授權學校在緊急情況下將子女送香港醫院治理，以及簽署承諾書，確保子女遵守港深政府防疫要求及規定，否則將取消豁免強制檢疫資格。學生須乘學校安排的校巴由香港管制站前返學校，全程須戴口罩，不得飲食及避免交談。

中學校長會主席鄧振強今日接受《香港01》訪問時表示，鄧振強指，學校需同時擔當監護人角色，例如學生若需送院，教職員必須隨行照顧。鄧振強續指，疫情前跨境生通常是自行乘搭公共交通工具往返學校，但在目前安排下，跨境生必須乘搭指定公司的校車往返口岸，而且該校車必須是「點對點」及「封閉式」，跨境生一定不能自行走出社區，放學後必須乘搭校車到口岸返回內地；除了司機及校車工作人員外，其他人均不得隨行，包括教職員。

鄧振強表示，部分校車路線或需停泊高達8間學校，因此已預計該批學生會遲到，「尾站學生就唔好彩。」（資料圖片）

由於元朗區及屯門區學校的跨境生分布零散，鄧振強表示，以其任職的中學為例，只有五名跨境生，因此必須與區內鄰近中學協調校車路線。他表示，部分校車路線或需停泊高達八間學校，因此已預計該批學生會遲到，「尾站學生就唔好彩。」

然而教育局昨日才公布指引，意味學校只有五日時間安排校車服務，當中包括完整報價程序，以及籌備各項復課細節。鄧振強表示，目前仍未與校車公司簽約，他期望明日內能完成，爭取下周一復課。

元朗商會中學校長丘志良：「希望（跨境生）可在最穩妥情況下復課。」（資料圖片）

元朗商會中學校長丘志良表示，教育局提供的校車名單能方便學校，惟大部分元朗、天水圍學校各自的跨境生人數不多，需要聯校協調校車服務，報價上變得相對複雜；由於安排時間太急，加上需時通知家長，因此該校跨境生周一有機會未能復課，最遲會延至周二（16日），他強調：「希望（跨境生）可在最穩妥情況下復課。」

另外，丘志良指跨境生放學後均需留校午膳，估計屆時他們會在每日下午2時許登校車返回內地。