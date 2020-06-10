跨境生復課指引出爐　只限學生出入境免檢疫　必須穿校服

中三至中五本地生復課半個月後，同級跨境生終敲定可在下周一（15日）復課。教育局今日（10日）公布長達13頁的「中三至中五級跨境學生復課指引 」，提及港深政府原則上同步豁免跨境生的入境隔離政策，惟通關安排只限跨境生本人，跨境生須穿校服，持核酸檢測陰性證明、教育局證明信、學生證等七份文件通關。而跨境生家長須授權學校在緊急情況下將子女送香港醫院治理，以及簽署承諾書，確保子女遵守港深政府防疫要求及規定，否則將按程序處理，取消豁免強制檢疫的資格等。 中學校長會主席鄧振強認為，教育局指引有助解答跨境生復課疑問，「雖然遲，都好過無」，惟元朗區多校只有個位數跨境生，需七至八間中學聯合報價，因各校上學日子不同，校巴營辦商需時計算收費及路線，至今尚未簽約，只能盡力爭取，盼下周一跨境生可順利復課：「難度比預計中大好多，唔係好似教育局咁講，出一份公文就容易處理到」。

中三至中五跨境生將在下周一復課。教育局今日（10日）公布「中三至中五級跨境學生復課指引 」。

跨境生最遲本周六要進行核酸檢測

跨境生原則上獲港深政府豁免強制檢疫，但仍須接受香港政府的醫學監察。所有跨境生自行乘公共交通工具前往深圳口岸，他們須穿著校服、帶齊七份所需文件（學生證、核酸檢測陰性證明、教育局發出的「證明信函」、深港兩方的健康申報表、邊境禁區許可證等），到口岸時經專用通道過關，期間須再接受體溫檢測。

由於內地要求通關學生須持有七天內的新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果，故教育局提醒家長須在復課前至少兩日帶子女接受檢測，其後每隔六天再檢測，名單可參考深圳市政府提供的「深圳市開展核酸檢測醫療機構名單」。

遲到或不能通關 不能離校購買食物



通關安排方面，深圳灣及福田口岸／落馬洲支線將提早在早上6時半至8時半專供跨境生回港上課。如學生嚴重遲到，或須立即折返深圳居所。放學時，福田口岸／落馬洲支線將在下午2時至4時半開放，深圳灣則開放至晚上8時。學生須乘學校安排的校巴由香港管制站前返學校，全程須戴口罩，不飲食，避免交談。校巴盡量打開車窗，保持空氣流通，盡量分散就坐。

由於跨境生往返學校至深圳所需時較長，教育局提醒學校讓跨境生準時放學，並建議學校安排他們留校午膳，不能離校購買食物。由於通關安排為跨境生專設，跨境生家長、監護人、校巴司機、保姆或跨境學校教職員等一概不得隨行。萬一跨境生往香港途中不適或口岸檢疫異常，須折返深圳居所或在內地就醫。

學校須備存跨境生缺勤紀錄 病假須通報港府

教育局要求學校在本學年結束前，必須備有各跨境生缺勤紀錄，若因病告假，學校須了解情況後須通知衞生署及教育局。而跨境生入校前及離校前皆須量度體溫。為應對緊急情況，教育局要求學校預先獲家長授權，同意緊急情況下將學生送往香港醫院。

家長須簽承諾書 若虛報或不遵規定 會被取消豁免檢疫

如學生情況緊急，學生監護人須盡快赴港照顧，港深兩地政府在接獲學校通知後會按情況處理，特殊情況下，一名家長可到港暫時離開強制檢疫地點，助學生辦理入院或治療手續，之後再留港接受14天強制檢疫。



為確保機制有效，所有跨境生家長須履行深圳政府規定的法定監護人責任，簽署承諾書，確保如實申報健康情況，以及遵守港深兩地防控要求，若出現虛報或不遵規定等，可被移除備案名單及取消豁免強制檢疫資格。

元朗區七至八校共用一跨境校巴 至今未成功簽約



中學校長會主席鄧振強表示，教育局提供跨境生指引有助學校解答跨境生對復課的疑問，如提供可進行檢測的認證診所名單，「雖然遲，都好過無」。身兼香港管理專業協會羅桂祥中學校長的他直言，元朗區多間學校只有個位數跨境生，該校亦只有五名跨境生，故需七至八間中學聯合報價。

然而，各校上學日子不同，校巴營辦商需時計劃路線及計算各校收費詳情，「難度比預計中大好多，唔係好似教育局咁講，出一份公文就容易處理到」，他透露，目前仍未簽訂合約，但會盡力爭取，盼跨境生下周一可順利復課。