教師疑涉無禁學生奏《榮光》無原因不獲續約　香島中學稱必先溝通

一名在九龍塘直資學校香島中學任教12年教師，日前以「有關我來年不獲聘任的公開信」為題向全校師生發公開信，引述校長指校董會不滿她的政治取向，且沒禁止學生於音樂考試演奏「校方聲稱的不恰當的歌曲」《願榮光歸香港》，來年不獲校方續約；另一名與演奏無關的教師，亦突然不獲續約，校方無解釋原因。 有知情人士向《香港01》透露，兩名涉事老師均是突然被校長WhatsApp通知來年不獲續約，但沒有明確交代原因及理據，批評校方事前沒有任何溝通或提醒。 校方今日（11日）發聲明，強調自己是「傳統愛國學校，教導學生熱愛國家，認同自己是中國人」，如教師的教育信念與學校辦學理念出現分歧，管理層必定先與教師溝通了解，與老師的說法有出入。教育局指，無接獲相關投訴，已聯絡學校了解有關事件。

校方今日發聲明指「香島中學是傳統愛國學校，教導學生熱愛國家，認同自己是中國人」。（香島中學Facebook）

不獲續約的香島中學藝術科主任李老師，在6月7日向校長及全校師生發電郵，指校長黃頌良在5月11日以WhatsApp方式通知她來年不獲續約，事後向校長索取不獲續約原因的離職證明亦遲遲未有提供。李引述校長在1月下旬說法，指校董會認為她的政治立場與學校不一致，並於校內「高調」提及政治取向，又指控「聽聞於校內的音樂考試裏，沒有禁止學生演奏校方聲稱的不恰當的歌曲」。

李老師在電郵反駁指，在校內沒有向學生提及自己的政治取向，嚴守教育局不將政治帶入校園的要求，不偏不倚，保持中立的要求；反之校長認為教師需因學校的理念及背景，與學校同一陣線，不應只保持中立。至於音樂考試，她稱已在課堂上提醒學生選取曲目需小心謹慎，避免涉及社會議題，但選取應考曲目的自由仍取決於學生，校方亦從沒就禁止某類歌曲演奏而向教職員及學生發出明確指引。她認為，校長沒有正面回應其解釋及提供確實證據，只針對政治理念而做出批判，令其感受到前所未有的白色恐怖。

▼去年9月「聯校九龍塘達之路人鏈」▼

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校方無回應查詢 發公開聲明「香島是傳統愛國學校」

校方連日來沒有回應包括《香港01》在內的傳媒查詢，今日發聲明指「香島中學是傳統愛國學校，教導學生熱愛國家，認同自己是中國人」，管理層以互相尊重、求同存異的專業精神及態度，理性溝通處理校務；而教師續約其中考慮因素是能否貫徹學校辦學理念，如教師的教育信念與學校辦學理念出現分歧，管理層必定先與教師溝通了解，作出提醒。但聲明中沒有明確指出不與兩名教師續約原因。

香島中學正校香港本土關注組認為學校沒有正面回應問題，且企圖將事件美化，掩蓋事實，更發起聯署，計劃明日（12日）在校外拉人鏈聲援無故不被續約的老師。對於明午拉人鏈聲援教師行動，校方今日通知家長「敦促子女放學後盡快回家，不應在街上流連，避免發生意外」，關注組認為校方以權利壓制同學表達反對意見，對此表示極大憤慨。

楊潤雄指出《願榮光歸香港》有「好明顯政治宣傳」成分。（資料圖片 / 余俊亮攝）

知情者批校方沒溝通及警告下不續約

有該校知情人士向《香港01》透露，兩名涉事老師分別突然被校長WhatsApp通知來年不獲續約，其中一名教師為藝術科主任，涉無禁止學生奏《願榮光歸香港》；另外一名教師則不涉及演奏事件，但沒有清晰交代原因，亦沒有正面回應是否涉及政治立場，僅把責任推搪到校董會，質疑校方聲稱「管理層必定先與教師溝通了解」的說法。涉事的兩名老師，過去曾獲得校方肯定工作表現。

涉事老師從無發表辱罵言論 校長曾稱不干預社交平台

知情人士指出，黃校長從沒有干預教師網上言論；在反修例運動期間，兩名教師沒有在校內討論政見，曾在Facebook轉載相關新聞，貼文只限朋友瀏覽，沒有發表任何仇恨、辱罵警察言論，未知有關轉載會否成為被秋後算賬的導火線。

知情人士又指，學生曾在去年9月開學禮時高呼口號，亦響應「聯校九龍塘達之路人鏈」行動在校外築人鏈，校方均沒有干預，但去年底副校長聽到學生練習演奏《願榮光歸香港》，即記下學生姓名，其後又指控李老師沒有禁止學生演奏校方聲稱的不恰當的歌曲，對此大感不解。

一名在九龍塘直資學校香島中學任教12年教師，日前以「有關我來年不獲聘任的公開信」為題向全校師生發公開信。（網上圖片））

教育局：無接獲相關投訴 會向學校了解

教育局回覆表示，沒有接獲相關投訴，已聯絡學校了解有關事件，但指學校的校董會作為學校人員的僱主，可遵照僱傭合約、《僱傭條例》及相關規定，處理人事聘任及紀律事宜。

楊潤雄：《榮光》有「好明顯政治宣傳」成分

教育局局長楊潤雄今早在電台節目回應指，學生不應在學校作政治推廣或政治宣傳，指出《願榮光歸香港》有「好明顯政治宣傳」成分，但唱《熱愛基本法》並非政治宣傳，不是政治行為。