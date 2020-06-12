港台署理副廣播處長陳敏娟辭職　顧問委員會狄志遠︰唔存在交人頭

在港台任職超過30年、署理副廣播處長陳敏娟辭職，將於9月1日離任。香港電台機構傳訊組總監伍曼儀昨日（11日）表示，陳敏娟在港台高層會議上以健康為由，於6月1日向廣播處長提出請辭。 港台顧問委員會成員、新思維主席狄志遠在港台節目《千禧年代》指，陳敏娟辭職不存在「交人頭」的情況，但承認港台最近的情況會惹人聯想。港台節目製作人員工會主席趙善恩亦在節目中表示，對消息感到錯愕，代表公會感謝陳敏娟為捍衛編輯自主的努力，亦認為安排政務官或不熟悉港台節目製作的人士替任，非港台之福。

狄志遠指，陳敏娟辭職不存在「交人頭」的情況，但承認港台最近的情況會惹人聯想。

狄志遠︰如果港台得官方聲音就冇存在價值

港台顧問委員會成員、新思維主席狄志遠憶述，周三（10日）開會傾談編輯方針時，陳敏娟仍然清楚解釋港台將來的方針，積極面臨挑戰，並指她具說服力讓委員感到安心。他指，當得悉陳敏娟離職的消息後感到驚訝和失望，並指其他委員均對她的印象非常好。

狄又指，陳敏娟辭職不存在「交人頭」的情況，但承認港台最近的情況會惹人聯想。他解釋，大家在正面解決問題，看不到有壓力的情形，更笑指「就算講交人頭都唔會交佢啦，大家都好擁抱佢。」

被節目主持人問到如何觀望人事變動，狄指委員會並不會干涉人事變動，但他個人建議交由熟悉港台運作的專業人事負責，因另一名署理副廣播處長由政務主任擔任。他又指，內部升遷能提升士氣，為最適宜的選擇。

狄續指，公營機構有社會責任講解社會時事，推動香港人的社會認同，原則上亦不能排除言論自由。他指，香港社會具不同的聲音，相信其他委員亦同意容許不同的聲音出現，更指若港台只得官方的聲音，則失去存在價值。

在港台任職超過30年、署理副廣播處長陳敏娟辭職，將於9月1日離任。（資料圖片）

趙善恩︰安排政務官替任非港台之福

港台節目製作人員工會主席趙善恩在節目中表示對消息感到錯愕，並覺得無奈和可惜。她指，港台最近面對不同的壓力，由於去年六月至今的資訊有限，為市民呈現更多的歷史記錄，贏得掌聲同時面對攻擊。她又指，政府成立專責小組檢討港台管治及管理等，令港台管理層的壓力巨大，尤其陳敏娟掌管節目製作，她又代表公會感謝陳敏娟為捍衛編輯自主的努力。

趙指，大家不清楚未來的人事安排，亦不知道誰人能接替擔任。她指，公會希望局方依程序和尊重傳媒專業，以安排署理副廣播處長，並認為安排政務官或不熟悉港台節目製作的人士替任，非港台之福。