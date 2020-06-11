港台：署理副廣播處長陳敏娟健康理由辭職　9月1日離任

港台證實，署理副廣播處長陳敏娟辭職，9月1日離任。香港電台機構傳訊組總監伍曼儀表示，陳敏娟早上在港台高層會議上透露，因為健康理由，6月1日向廣播處長提出請辭。

港台指，現年58歲的陳敏娟，在港台任職超過30年，港台感謝陳敏娟多年以來的服務及貢獻。

至於陳敏娟辭職後的工作安排，伍曼儀表示，港台會因應運作需要及根據公務員事務規例，安排合適人員署任副廣播處長（節目）的職位。

曾兩次署任逾期年未「坐正」

香港電台副處長廖麗怡2018年7月退休後，兩名助理處長陳敏娟及張健華罕有地同時署任，各分管一半職權。陳敏娟2019年獨自署任副處長一職，當時內部消息指她將會接任該職，但仍有待晉升委員會拍板才能「坐正」。可是，陳署任助理處長近兩年、署任副處長亦超過兩年，仍未能擺脫「坐唔正」命運。

2015至2016年，陳敏娟亦由總監（電視）署任助理廣播處長（電視）近兩年，期間兩度未能通過晉升遴選委員會考核升級，最後才正式「坐正」，較一般一年時間長，當時港台節目製作人員工會曾向廣播處長梁家榮發公開信，指陳敏娟一直未能「坐正」，安排極不尋常。

香港電台教育電視中心，被教育局收回。（資料圖片 / 高仲明攝）

工會促當局勿空降AO執掌製作高位

港台製作人員工會發聲明，對陳敏娟辭職表示無奈。工會指，陳敏娟主管節目製作，箇中壓力，不足為外人道也，「在風雨飄搖之際離開港台，令人傷感。工會感謝她捍衛編輯自主的努力，但尊重她的決定。」

工會亦促請政府當局，尊重傳媒專業及港台內部升遷機制，不宜空降政務官（AO）執掌製作高位。

港台近日捲入連番爭議，包括商經局成立專責小組檢討港台管治、《頭條新聞》被通訊局警告、教育局收回教育電視中心等。