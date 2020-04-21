【垃圾徵費】立法會仍未逐條審議法案　泛民批建制拉布須劃線

都市固體廢物收費計劃討論多年，相關條例草案終於2018年交上立法會，然而條例草案委員會至今仍未進入逐條審議階段。委員會今日（21日）再開會，公民黨立法會議員譚文豪於會上直言「唔想用拉布嚟形容」，但認為若建制派議員「唔想其他會咁冗長，呢個無理由開12次會都未逐條審議」。 建制派議員則反批評泛民議員造成內會停擺，即使委員會完成審議亦無法交上內會，故把握機會向政府了解更多條例的細節。委員會主席馬逢國強調同樣希望可盡快通過條例，並指若內會出現曙光，「會毫無保留全力以赴，加班加會都無問題」。

馬逢國強調同樣希望可盡快通過條例。（資料圖片）

垃圾徵費條例草案委員會今日召開第12次會議，譚文豪於會上促請馬逢國就討論「劃線」；會計界立法會議員梁繼昌就指，條例政策討論已久，相信已十分充分，認為「唔進入條例細節無辦法處理到」，故認為須今日內進入逐條審議階段。

建制議員聞言即反擊泛民拖延內會，民建聯何俊賢就指，即使完成逐條審議，但內會停擺情況下，不認為今年可完成垃圾徵費立法，故利用時間與政府討論條例的邏輯等，令條例可更好。工聯會郭偉强就形容泛民為「攬炒派」，認為泛民批評委員會冗長目的是擾亂公眾視線；民建聯鄭泳舜就建議邀請公民黨郭榮鏗到委員會解釋。

譚文豪認為若建制派議員「唔想其他會咁冗長，呢個無理由開12次會都未逐條審議」。（資料圖片／余俊亮攝）

委員會於2018年12月召開首次會議，然而條例草案委員會討論近一年半，至今日會議仍未可逐條條文審議，仍在討論執法工作等議題。根據政府文件建議，指定垃圾袋每公升收費為 0.11 元，估計三人家庭每月須繳付33元或51元。

政府原本估計最快可於今年年底落實垃圾徵費，環境局副局長謝展寰今日於會上強調，明白法例執行複雜，法例通過後會有一年至一年半時間作準備期，並承諾可視乎社會經濟情況，「適合執行嘅時候先會執行」，有需要可再延長準備期。