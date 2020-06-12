反修例｜警隊PPRB「直播小隊」現有28人擬擴充　內部招募拍攝衝突

警察公共關係科（PPRB）社交媒體傳訊組於去年11月理大事件中，調派「警隊社交媒體直播小隊」，在社交媒體平台Facebook及YouTube現場直播，截至上月該直播小隊共有28人兼任。資料顯示，警方每次衝突現場的直播平均錄得約20萬的觸及率。有消息指，警隊內部現正招募更多人員加入該直播小隊。

據資料，警隊官方刊物《警聲》曾介紹「警隊社交媒體直播小隊」，由去年11月理大事件起開始運作，指希望「真實呈現前線警務人員執勤的境況」及「協助澄清不實報道」，最終目的是「為了提升警隊透明度和市民對警察的信任」。而每次衝突現場的直播平均錄得約20萬的觸及率，正提升畫面及傳輸質素等技術，並指出「一直努力增加直播所覆蓋的衝突現場」。

除了PPRB社交媒體傳訊組人員外，曾向五大總區挑選成員，至上月底共有28名人員，曾參加由PPRB科舉辦的訓練日。《警聲》當時指出，會為該直播小隊招募更多成員，有意加入的警務人員可留意警隊告示欄資訊。

據資料，警方近月在facebook亦有多場直播，最新是6月9日的中環現場，有29萬次觀看，近月最高收看數為5月24日及27日的銅鑼灣現場，分別有逾54萬次及56萬次觀看紀錄。