修例風波一周年｜警防暴裝備盡出應對衝突　行動呼號不清遭詬病

去年6月起引爆的修例風波持續至今一年，從政治風波演變成警民衝突，其中警方使用武力情況備受關注。消息指，警方從瑞士武器生產商引入胡椒彈手槍，最快於6月可供予處理示威的主力速龍小隊使用。示威規模為近年之最，警方應對策略亦開創多個「先例」，除了首出動「水炮車」、「裝甲車」、「閃光彈」處理公眾活動及衝突，在警力方面亦有調整，包括設計「行動呼號」、批准警務人員休班攜警棍、首次引用「公安條例」招募其他紀律部隊人員出任「特別任務警察」等。 民權觀察成員沈偉男表示，警隊欠缺透明度及使用過度武力，政府及警隊管理層未有及時處理。前監警會委員鄭承隆認為，即使警隊如何改面貌，長遠需增加透明度挽回公眾信心。

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增新中、短距離武器 研引入電槍、網槍

據了解，去年連串衝突期間，警方管理層已蘊釀引入適合用作中、短距離的武器。今年初，陸續有消息傳出，指警隊研究引入電槍、網槍，料電槍的使用武力級別會高於警棍。警務處處長鄧炳強出席西區區議會時，未有正面回應，但承認正在研究一些新武器，用作替代開真槍；保安局長李家超在立法會上亦未有否認，指支持引入有效處理「暴徒」方法。另外，消息指，警方從瑞士武器生產商Piexon引入胡椒彈手槍，最快於6月供予速龍小隊使用。

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「特別任務警察」擴至全部紀律部隊

去年11月起，特首授權警隊於委任約百名懲教人員為「特別任務警察」，以非全職形式借調至警隊，以支援警力，及後陸續有海關及入境處人員加入，至今年2月共約有400名「特別任務警察」。有關編制於今年5月擴張，全體紀律部隊均須投放人力，包括消防員、救護員及飛行服務隊人員，共達700人，職務包括主要守衞指定的政府處所，以及防暴、處理突發事件等方面的工作。

至少2.2萬休班警獲批准攜警棍

警隊於去年9月起，批准向休班的警務人員額外派發伸縮警棍。警隊行動科高級警司汪威遜在例行記者會上表示，休班警在有需要時會被視為當值可即時執勤，行使警權包括用警棍前要表露身份，在「可行情況」下會展示委任證。據「使用警棍初步報告」格式，須記錄擊打次數、部位、案情摘要等。

據資料，截至今年2月底，已共有2.2萬名警務人員已領取休班警棍，但警隊無備存他們在休班期間使用次數及相關拘捕人數。

發射逾3萬防暴彈 海綿彈、閃光彈首亮相

警方在處理反修例風波期間，截至2月29日，共使用16,191粒催淚彈、10,100粒橡膠子彈、2,033粒布袋彈及1,880粒海棉彈，合共約3萬粒。其中7.21中上環一帶的示威衝突後，警方首交代有使用當時在港罕聞的海綿彈，但未有透露是由何時引入。翻查資料，就反修例事件，警方早於6月12日已發射過33粒「海綿彈」。海綿彈只是統稱，有不同款號，屬於撞擊式子彈。

另外，11.18油麻地衝突期間，警方使用閃光彈（又稱為「震撼彈」）。閃光彈原理透過燃燒鎂元素等而發出強光，可令目標視力功能短暫喪失，主要供飛虎隊、機場特警、反恐特勤隊等使用。行動部高級警司汪威遜曾解釋，使用閃光彈是用以引開注意力。

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水炮車伙拍裝甲車驅散人群

3部水炮車於2018年年中運抵香港，正式執勤是於去年8月25日，首度出動處理反修例示威，及後多次出動發射藍色水劑，其中於10月20日九龍遊行中，水炮車由梳士巴利道往彌敦道發射藍水驅散，其間兩度射中清真寺，警方需致歉。不過，水炮車完整使用指引，至今從未公開。

至於裝甲車於8.5三罷行動中首出場，是警隊自2009年購入以來，首次在行動中使用。於11.17理大事件中，警方使用裝甲車車頂位置配備俗稱「聲波炮」的「長距離揚聲裝置」，另事件中裝甲車車頂曾被掟中汽油彈而着火。

行動呼號取代警員編號

警隊因應警員被「起底」問題，防暴及速龍小隊制服不再展示警員編號，惟蒙面執法引伸的身份識別成為公眾關注議題。警方於10月中旬為防暴警推出新的編碼系統「行動呼號」，指行動呼號「獨一無二」，例如PTU A1 1/1，就是其行動呼號，代表其所屬部隊，小隊及崗位；而監報會報告亦披露，速龍小隊的頭盔背面會展示英文及數字「行動呼號」，例如a 3-1，代表所屬小隊及崗位，但外界依然無從得知警員所屬部門。不過便衣警員沒有陣式，曾被發現有警員的「行動呼號」卡上的編號一模一樣，警方曾解釋指，是行政及執行上出現問。就如何拆解警員崗位是否與其佩戴的「行動呼號」相符，警方未有公開。

修訂六級武力指引

警方一直未有公開的《警察通例》第29章「武力與槍械的使用」章節，去年9月底推出修訂版，就最高三項武力使用層次有多項修補，調整了「暴力攻擊」、「致命武力攻擊」的定義。

據以往指引，面對「暴力攻擊」時，警務人員可使用「中級武器」，所對應的即是警棍；在新修訂中，警棍與橡膠彈、雷明登散彈槍發出的橡膠彈或布袋彈、「水炮車」射水、及「海綿彈」，同納為「低殺傷力武器」。

前監警會委員鄭承隆認為，警隊實行的「行動呼號」算是容易讓公眾記錄警員身份。（資料圖片）

前監警會委員促加大監警會監察權力

警員識別問題同樣是重要議題，曾任監警會委員的新思維副主席鄭承隆認為，警方現行的「行動呼號」組合「算係容易理解」，但強調要確保不能重覆及清晰可見，長遠而言，在大型示威行動可以取代展示警員編號。

最近本港多個民調都顯示，市民對警隊信心下滑，鄭承隆指出，監警會有需要改革，加大監察警隊的權力，「做返一個橋樑令市民信任警隊」。鄭表示，外界關注警隊武力及槍械使用原則，雖然並非全球警隊都會完全公開指引，但部份國家的監管機構成員都可以查閱，「起碼有班人可以代替市民睇到，監察到。」

民權觀察成員沈偉男指出，警隊在過去一年不斷購入新武器應付示威，但不公開使用準則，市民無從得悉對人體有何影響，到有人受傷，受外界關注，警方才稍為公開少許，已經太遲。他認為警隊既然受公眾監察，就有責任披露在何種情況下使用何種槍械，「例如你喺中環，警方驅散唱歌活動，即使唔係參與都有可能受影響。」