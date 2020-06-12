7.28暴動案｜17歲女往集會有人遞頭盔保鮮紙　覺對方好慘收下物資

3男女涉於去年7月28日中西區集會後參與暴動，該案在區域法院續審，法官今(12日)裁定全部表證成立，17歲的女被告出庭自辯。她稱當日與一名朋友想參與集會，惟後來得知人群去了西區才改到現場。她們原本只為觀看，但不斷有人向她們遞上頭盔，又叫她們包上保鮮紙以作保護，她的朋友拒絕，她覺遞上物資的人「好慘」，故接受了，惟不久後警察發射催淚彈，她感不適，同案兩名被告雖與她素未謀面，卻一路協助她，男被告更曾抱著她帶她到一個鐵絲網前。

三人全部表證成立

三名被告：湯偉雄（39歲）、杜依蘭（42歲）及姓李女被告(17歲)。他們被控於2019年7月28日在德輔道西近西邊街一帶，參與暴動。湯和杜另各被控在西源里，無牌管有一套無線電對講機，各人的全部罪名表證成立。

17歲女被告稱她原本只想與朋友到中環遮打花園參與集會。(資料圖片)

抱陪朋友心態參與

李姓女被告自辯稱，她去年6月16日首次參與這些公眾活動，當時只是陪朋友，她覺當日遊行情況和平。事發當日與一名女友人敍舊，在美孚吃東西至下午5時許，準備到遮打花園參與集會，她亦抱著陪朋友心態參與。惟途中在網上看到遊行人士行到西區警署，便改往西營盤德輔道西一帶。

一路有人遞上頭盔保鮮紙

她們到達後見到路上很多人，又有人在馬路上走來走去，她倆決定「行後少少睇就算」。她當日穿黑衣只是不想標奇立異，又從新聞看過穿白衣會被打。她們觀看不久，即有一男一女急救員向她們遞上頭盔，她的朋友認為「核突」拒絕，她覺對方遭人拒絕「好慘」，便接過頭盔，後來又有人行近她們，問她們是否需要包保鮮紙，又說：「陣間佢地射tg(催淚彈)會好痛。」李見友人又拒絕又覺對方「好慘」，故讓該名人士為包上保鮮紙。

催淚槍聲後與友人失散

不過，她包上保鮮紙後3分鐘，已聽到催淚彈的槍聲，見到好多煙。前方的人開始叫人後退，但她已吸到催淚煙並「喊哂」，更與朋友失散了，她當時滿面淚水，「睇唔到野」，感到刺鼻，無法呼吸。

17歲女被告稱與本案兩被告湯偉雄(右)及杜依蘭(左)並不認識，但兩人卻一路協助她離開。(資料圖片)

首被告抱起她至鐵絲網前

及後，有兩人扶她到一棟大廈外，首及次被告助她沖洗雙眼，她並不認識二人。後來有人喊有警察，首被告抱起她跑，把她被帶到鐵絲網處前，她聽到有人喊：「警察咪郁。」首被告協她爬過鐵絲網。她爬過網後見兩被告已被拘捕。

有警員稱爬出來不會被捕

指警員敲打鐵絲網及用粗口責罵

她稱，有警員以警棍敲打鐵絲網及用粗口罵她，其中一警員向她說：「見你咁細個，你爬番出黎我唔拉你。」惟她爬出來後仍然被捕。她稱當日沒叫口號、無擲物，也沒意圖作出破壞社會安寧的行為。

控方盤問時質疑為何她若無做犯法事，為何不留在原地，李稱：「後面有人追我就跑。」此乃自然反應。控方續指警員沒有用警棍敲打鐵絲網及用粗口罵她，亦無人對她說：「見你咁細個，你爬番出黎我唔拉你。」李不同意

案件編號：DCCC872/2019