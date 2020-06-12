東鐵線過海段新信號系統測試　發生三次事故　機電署暫停行車測試

港鐵早前宣布配合東鐵線延伸過海，今年中將完成更換新信號系統，並逐步將東鐵線12卡列車更換成9卡列車，期間以「混合跑」方式行駛。據消息表示東鐵線5月底試車期間發生至少兩次故障，新列車投入服務或須延期。 然而港鐵至今未有詳細披露事故細節，其車務總監李家潤回答記者提問時，僅稱事故「不涉安全有關」；而運房局局長陳帆出席上周五（5日）立法會會議時，僅承認5月23日及25日試車期間發生事故，要求港鐵提交報告，且機電署會進行獨立調查。 《香港01》多次就事件查詢，機電署今日（12日）終回覆，稱5月23日及5月25日合共發生4宗事故，包括列車車長不按燈號及指示錯誤行駛、列車監察系統屏幕未能顯示行車狀況、聯鎖系統按其設計出現關機，以及落馬洲支線的道岔因有電線損壞而出現故障。

機電署回覆指，港鐵正為東鐵線新信號系統進行多階段反覆而嚴謹的測試，且部分測試機電署亦會列席監察。機電署續指，在5月23日及25日凌晨非行車時段，港鐵進行了壓力測試，由港鐵公司及新信號系統承辦商負責，透過模擬以25列12卡列車和5列9卡列車，根據繁忙時間表運作，以測試新信號系統運作情況及港鐵人員的應變能力。

惟5月23日凌晨測試期間，分別發生列車車長不按燈號及指示錯誤行駛，和車務控制中心的列車監察系統屏幕有數分鐘的時間內出現閃動，當中曾出現未能顯示行車狀況的情況。另外，於5月25日凌晨的測試期間，當模擬聯鎖電腦系統發生故障，以測試其冗餘系統能否正常運作時，聯鎖系統按其設計出現了關機情況。

機電署指出，發生上述三宗事件時，列車自動保護系統運作正常，各列車之間有充足的安全距離。機電工程署已要求港鐵詳細調查5月23日及25日在測試時出現的事件，並要求港鐵暫停新信號系統的實地行車測試。港鐵公司及新信號系統承辦商正就事件進行調查，將於6月19日舉行的立法會鐵路事宜小組委員會上交代事件。

機電署續指，於5月25日測試前，港鐵人員亦察覺分支到落馬洲支線的道岔因有電線損壞而出現故障，但該道岔未有用於上述壓力測試，故與上述三宗事件無關。機電署強調，會在接納報告並確認新信號系統安全及運作良好後，才會批准港鐵使用新信號系統。