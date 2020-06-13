港版國安法｜醫管局員工陣線擺街站　招募加入工會及參與罷工公投

人大早前通過訂立「港版國安法」，由不同工會組成的「二百萬三罷聯合陣線」將於本月20日發起公投，決定是否透過罷工表達反對立法。 醫管局員工陣線今（13日）午在威爾斯親王醫院外擺設街站，招募同事加入工會及響應罷工行動。醫管局員工陣線主席余慧明稱，「唔想香港出港出現第一個李文亮醫生，唔想因為講真說話或揭露真相，被國家指控顛覆國家政權、被囚禁。」她表示，在公投通過後，倘有4000名會員簽署罷工宣言，而八成參與罷工工會達成至少5%的行業罷工人數，便會發動全面罷工。

醫管局員工陣線今午在威爾斯親王醫院外擺設街站，派發傳單招募同事加入工會，並呼籲會員參與網上意向調查。

醫管局員工陣線主席余慧明稱，「港版國安法」不止對一小撮人有影響，醫護界不能獨善其身，甚至對全港市民都有影響。「我哋唔想香港出港出現第一個李文亮醫生，唔想因為講真說話或揭露真相，被國家指控顛覆國家政權、被囚禁、被送中。」她又舉港大微生物學系講座教授袁國勇為例，指他早前因受大量內地網民攻擊，撤回在《明報》刊登《大流行緣起武漢，十七年教訓盡忘》的文章，「我哋唔想連僅有嘅言論自由都被消失。」

醫管局員工陣線今午在威爾斯親王醫院擺設街站。（梁鵬威攝）

余慧明表示，醫管局員工陣線並無加入「二百萬三罷聯合陣線」，因為醫管局線陣已有兩萬名會員，規模較龐大。她強調，工會將響應聯合陣線的工業行動，在聯合陣線的公投通過後，倘有4000名會員簽署罷工宣言，而八成參與罷工工會達成至少5%的行業罷工人數，便會發動全面罷工，不分緊急或非緊急服務。罷工訴求方面，陣線希望要求醫管局公開表明反對國安法，以及要求制定具體措施保障員工，並要求醫管局承諾不對參與罷工的員工處分。

她坦言，現階段未能確定是否能集合足夠人數響應罷工，工會會盡全力做宣傳。被問到是否擔心被批評罷工會影響病人，她回應稱，相信香港大部份市民也是反對國安法，他們會理解罷工醫護的理念及背後原因。