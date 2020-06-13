港版國安法｜聶德權：香港公務員同屬國家　參與反立法公投違守則

公務員事務局局長聶德權上周表示，公務員在一國兩制下，同時是特區政府和國家的公務人員，在執行職務需考慮其兩重身份，言論引起各公務員工會質疑。 聶德權今早（13日）出席商台節目時再就言論解畫，他表示，香港的公務員是國家治理體系一部份，但同時由於香港實行一國兩制，有自己的公務員制度，在處理特區事務上並無衝突，但當中、高層公務員在制訂政策或處理與內地有密切關係的事務時，香港公務員同時亦是中國香港的公務員，執行職務時需要考慮兩重身份。

雙重身份衝突 要透過行政長官向中央反映

聶德權被問到，若公務員的雙重身份出現衝突時，應以香港或內地為先，他回應指，相信不會經常有這些問題發生，但作為公務員，在政策制定時需要考慮香港的利益，並按照香港法律辦事，同時亦要明白內地的關注，若出現矛盾時，就要透過行政長官處理並向中央反映。

聶德權又指，近年當香港出現與內地有關的議題時，社會會出現很多爭議、激烈矛盾和對立，亦有部分人強調「本土」意識，對內地及中央採取對抗、敵視的態度，認為有關問題非常大，政府未來會加強公務員的國家觀念及一國意識的培訓。

新公務員工會主席顏武周。（資料圖片）

公務員有憲制責任支持國安法 參與公投不合適

對於多個工會將發起「三罷公投」反對港版國安法，參與工會包括新公務員工會，港府昨日（12日）發聲明譴責，並表明會嚴肅追究。聶德權強調，國安立法是中央事權，香港公務員有憲制責任支持，並配合落實立法。他指出，作為公會，為勞資爭取權益是責任所在，但若參與政治性罷工則是超越了有關界線。

聶德權說，留意到今次公投是跨公會發起，「擺明反對國安立法」，公務員工會參與是不合適，亦不能接受，並違反了公務員守則。若有公務員參與公投，政府會如何跟進？聶德權指，若有公務員違反守則，將會按既定規矩處理。

顏武周被取消署任 聶德權：按機制處理

被問到新公務員工會主席顏武周日前指，已由署任一級助理勞工事務主任，降回至二級助理勞工事務主任，是否涉及其政治取態，聶德權強調，各部門在決定處任安排時，是按機制處理。至於公務員日後入職時是否需要宣誓，他回應說，政府內部正進行研究，很快會到立法會交代。