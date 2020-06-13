港版國安法｜譚惠珠：中央等了23年才立法　外力干預令中央須出手

全國人大常委會即將制定「港版國安法」，基本法委員會副主任譚惠珠表示，在香港訂立國安法，中央其實等了23年，直到香港有人表明一定擋住《基本法》23條立法，中央就不得不出手了。 譚惠珠在港台節目《香港家書》中說，當年她曾參與起草《基本法》23條，23條責成香港「自行立法」，是破天荒的創舉，因全世界都不容許地方政府為國家安全立法，可見國家對香港充滿信任，但此刻香港已經成了威脅自己和國家安全的地方，成了外力干預中國內政的切入點，中央必須在國家層面立港區國家安全法及執行機制。

2020年5月28日，全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（路透社）

譚惠珠引述1987年4月16日鄧小平會見香港基本法起草委員時的說話：「回歸後的香港，勿以為中央一切不管就是萬事大吉，可能有外力干預，亦會有香港自己內力破壞，到時中央就不能不管了」。她強調，現時香港沒有能力自行立法保障國家安全，中央就必須在國家層面立港區國家安全法及執行機制。她強調，這個憲制上的權力，在任何國家都是屬中央和國家立法機關所有。

譚惠珠說，訂立港區國安法事在必行，在短期內亦會有爭議，但今日的中國，在國際社會上，無論是在經濟、環保、衛生醫療合作，聯合國的維和工作等，都處處顯示了是個有能力、承擔的國家，能立於不敗之地。

王晨已說明不影響港人人權和自由 國家對香港的支持將不變

她又指，人大常委會副委員長王晨早前已說明「港版國安法」是為了防範、制止和懲罰破壞國家安全的行為和活動，香港人的人權和自由不受影響。譚惠珠認為，這是為香港止暴制亂，重拾保障「一國」的安全，讓「兩制」可以發揮的必要措施，中國要長期重用香港，一定堅持保障包括香港在內的國家安全，社會穩定、經濟發展。但香港亦必需有效地維護國家安全。

譚惠珠指，國家對香港的支持將不會變，疫情期間，香港沒有缺水、缺糧，或日用必需品，又提到日前香港政府一舉用200多人億元挽救一間英資為最大股東的國泰航空，「有人會提出，那是香港土地基金的錢，其實香港的土地是屬國家所有，但收入歸香港，香港亦從來沒有向國家繳稅，我們還懷疑中央對香港的好意嗎？」