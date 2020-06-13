海洋公園重開｜首日遇上打風　戴口罩、隔行坐玩過山車　照樣尖叫

隨著疫情漸趨穩定，早於一月因新型冠狀病毒疫情暫停開放的海洋公園，在熱帶風暴鸚鵡逼近本港，一號戒備信號、雷暴警告生效（13日）的早上10時重開。現時公園實行人流限制，訪客需先在網上登記預約入園日子，確實付款後才能成功入場，海洋公園表示，的確有少量市民到來後才發現未有預約不能入園，若然是長者到場，已預留大約1000名額給他們到來遊玩，可毋須預約。 海洋公園不少設施已劃分「X」標記，希望能夠可以保持社交距離，可是不少遊人沒有理會，站在標記上面，似乎要職員多加提醒才可。另外，今日的名額為9000人，園內的人流不算太多，行行走走比較輕鬆，大部份人亦有戴上口罩玩機動遊戲，亦有市民表示首次戴上口罩玩機動遊戲「雖然侷促，但係安全，亦能夠『順利大叫』。」

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不願海洋公園重蹈荔園覆轍

周先生早於公園啟動網上預約時，已為一家四口登記，他説現時未能外遊，兩名子女雀躍地希望到海洋公園遊玩，但由於現時疫情仍未消失，子女年幼身體較弱，的碥有一定的擔心，已帶備消毒酒精、搓手液等以防萬一。

他説，今次預訂順利，入場後人流不算太多，可以保持到一定社交距離，並見到公園內已有所提醒，部份地方打上「交叉」標記。

周先生寄語公園時刻緊記原本的宗旨。（洪業銘攝） 一向以來，海洋公園標榜為「香港人的公園」，作為「港爸」的他，寄語公園時刻緊記原本的宗旨，是為香港人服務，以一年時間重新計劃及定位，管理層亦要反思，不要以為每次都可以攤大手板向立法會要求撥款，「我哋經歷過荔園成為集體回憶，希望這裏不用重蹈覆轍。」

6月13日，海洋公園在一號風球下重開。（廖雁雄攝）

海洋公園呼籲遊人，在園內必需戴上口罩，但基於安全原因，盡量不要使用俗稱「豬嘴」的濾罐式面罩。

Kako與三位朋友到場遊玩，他説首次戴口罩玩機動遊戲，完全聽不到身旁朋友呼叫，別有感受，「我完全聽唔到人哋講乜，少少焗，仲唔透氣入塵，幾好。」又笑言感覺到口罩非常「安全有用」。他又説，海洋公園人流少了，感覺安全，但本身感覺到不少遊玩設施已非常殘舊，希望可作重新規劃，可以「幫香港賺下錢，振興下旅遊業，當然要振興經濟啦。」

公園內部份地方打上「交叉」標記。（廖雁雄攝）

身為人父的周先生是海洋公園的粉絲，也是年票會員，休館前曾到訪，今日再度前來，他說感覺已與別不同，「感覺啲魚好似長大咗，大隻咗！」他表示，喜歡跟兒子講解不同動物的成長，因此希望公園能夠檢討一下往後的運作及方針，以保育為大前提繼續經營，並且希望公園替換管理層，才有真正重新出發。

張先生一家是全家入園，與家人在住在附近酒店度假，他説作為香港人，海洋公園粉絲，不希望海洋公園倒閉，「係香港嘅事物，香港人要支持返」。