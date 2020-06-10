海洋公園重開｜首兩周六日及端午節入場額滿　每日上限9000人

今年初因新冠肺炎疫情影響下，擔心人流聚集而關閉的海洋公園，將於本周六（13日）早上10時重開，公園方面早前公布，所有入場人士將需要提前於網上預約購票到場遊玩。 海洋公園發言人今日（10日）宣布，未來兩個禮拜的周六、周日及端午節（6月25日）公眾假期的預約已滿額，希望到場的市民需選擇其他日子去探望園內動物及感受機動遊戲的快感。

海洋公園發言人今日（10日）宣布，未來兩個禮拜的周六、周日及公眾假期的預約已滿額，要探望大熊貓安安要另覓日子了。（資料圖片/李澤彤攝）

記者於今日（10日）下午到海洋公園網站內查看，近兩星期內只餘下6日可作公開購票，即為6月15日、17日、18日、19日、22日及24日（逢周二休息），近星期本港的確診個案有所減低，近星期亦未有再次出現社區感染個案，但疫情下普遍不宜太多人流聚集。

公園發言人表示，為了讓訪客留有適當的社交距離，及確保公園人流少於上限，除3歲以下小童、65歲或以上本港居民及其攜同之最多兩位3歲至11歲小童外，所有訪客均須提前憑入場門票於網上預約到訪日期，預約8人或以下群組到訪。

記者於今日（10日）下午到海洋公園網站內查看，近兩星期內只餘下6日可作公開購票，即為6月15日、17日、18日、19日、22日及24日。（海洋公園網站截圖）

此外，恢復營運首兩週公園整體客容量將減至9,000人（25%），其後會逐步提升至原來18,000 （50%）。所有入場人士均須提前憑入場門票於網上預約到訪日期，並可選擇14天內的入園日期，預約8人或以下群組到訪，園方亦推出港人優惠，在6月13日至7月31日期間可以優惠價350元購買成人入場門票，即變相七折賣票。

另外，九巴公布，因應海洋公園重新開放，九巴107、170及171線將於6月14日起（星期日），逢星期日及公眾假期，恢復途經海洋公園巴士站，前往繞經海洋公園的巴士線將會由上午約9時至約11時30日；離開繞經海洋公園的巴士線將會由下午4時至約下午6時30分。