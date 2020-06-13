新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓首病人33歲男鄰居確診　全幢九人染疫

新型冠狀病毒疫情反覆，衞生署衞生防護中心表示，本港今日（13日）新增一宗本地確診個案，患者是33歲男子，居於沙田瀝源邨祿泉樓810單位，該幢大廈已有九人確診。而本港累計已有1,110宗個案，包括一宗疑似個案。 男患者於6月4日被安排入住檢疫中心，但同日出現發燒並被送往威爾斯親王醫院接受測試，其鼻咽拭子樣本、深喉唾液樣本及糞便樣本對病毒呈陰性反應。病人持續發燒及肺炎，於昨日（12日）接受支氣管鏡檢查，期間抽取的支氣管分泌樣本證實呈陽性反應。

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與群組內首確診居民屬鄰居

衞生防護中心表示，今日新增的確診個案是一名過往健康良好的33歲男病人，屬於第1110宗個案。他居於沙田瀝源邨祿泉樓810單位，與5月31日確診的第1084宗個案34歲女病人、群組內首確診居民所住單位同層及相鄰。

衞生署於6月4日採取審慎的感染控制措施，疏散祿泉樓各樓層的10及12單位沒有病徵的住戶，病人亦於當日被安排入住檢疫中心，但同日出現發燒並被送往威爾斯親王醫院接受測試。病人住院期間抽取的鼻咽拭子樣本、深喉唾液樣本及糞便樣本對病毒呈陰性反應。病人因持續發燒及肺炎，於昨日接受支氣管鏡檢查，期間抽取的支氣管分泌樣本證實呈陽性反應，病人現時情況穩定。

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患者兩名兄長曾發燒 衞生署；或透過環境感染

病人自6月4日起住院，此前主要逗留家中，並無外出，除同住兩名兄長及母親外，沒有其他密切接觸者。該兩名兄長及母親亦自6月4日起在檢疫中心接受檢疫。兩名兄長曾於6月4日出現發燒而被送往威爾斯親王醫院接受測試，他們的呼吸道樣本對病毒呈陰性反應，兩人其後已退燒，而其母親則沒有出現病徵。三人現時仍在檢疫中心接受檢疫。

根據衞生防護中心的初步流行病學調查，病人與1084宗個案的家庭群組相鄰，有機會透過環境因素而感染，故此個案被列為與本地個案有流行病學關連，衞生防護中心的流行病學調查仍然進行中。此外，相關政府部門和專家一直積極跟進祿泉樓10及12單位的環境因素。