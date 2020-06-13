新冠肺炎｜北京市場砧板驗出病毒　醫生：魚或受污染　籲煮熟食物

新型冠狀病毒疫情反覆，近日北京部份患者到過新發地批發市場購買海鮮及肉類。當局在市場內一個切進口三文魚的砧板檢測到病毒，該市場今日（13日）凌晨起暫時休市，共1萬多人將接受病毒核酸檢測，已有45人檢測呈現陽性。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，海水有可能受病毒污染，所以進口海產受污染的風險存在，不能排除處理食品工人長時間曝露於污染物，從而受感染。倘市民對食物的產地有疑慮，應清洗乾淨才進食，並盡量選擇煮熟食物。

6月13日，北京新發地批發市場暫時休市，警方對周邊進行交通管控。（中新社）

梁子超：魚不會受感染 但可能被污染

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，由於全球感染新型肺炎的人數破700萬人，海水有一定可能受病毒污染，所以進口海產受污染的風險存在，不能排除處理食品工人長時間曝露於污染物，從而受感染。「魚唔會受感染，病毒唔會喺魚身上繁殖；但係魚嘅器官可以被污染，人切魚時就可能會接觸到污染物。」他表示，病毒可以在魚的體內殘存，所以市民處理食材前後應注意衞生。

至於食用進口刺身及水果是否有感染風險，梁子超稱，暫未有確切個案顯示人類進食會受感染，但倘市民對食物的產地有疑慮，應清洗乾淨才進食。他又說，生吃食物的風險始終比熟食高，市民應盡量選擇煮熟食物。