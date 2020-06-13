新冠肺炎｜專家指三文魚不可能是載體　料病毒以其他方式附着砧板

北京豐台區新發地農產品批發市場爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，測人員有在切割進口三文魚的砧板上，檢測到有新型冠狀病毒，這令三文魚的安全性一時之間引來民眾極大憂慮。 對此，多位專家都表示，三文魚本身不可能是病毒載體，但暫時並不清楚該些病毒來自何方，呼籲暫時不要生吃。

北京豐台區的一間超市內，可見到全部三文魚產品已經下架。（中新社）

綜合內地傳媒報道，由於流行病學調查溯源的工作仍在進行中，尚未知道三文魚是在宰殺、運輸、包裝、切割等過程中，哪一環節接觸到新型冠狀病毒。但雖然現時對於魚類與新型冠狀病毒關係的研究較少，但已有的研究結果已經表明，魚類受感染的概率相對較低。例如倫敦大學學院（UCL）的研究團隊上月初發表的研究，得出的結論就是認為在哺乳動物之外，新型冠狀病毒難以感染魚類、鳥類和爬蟲類動物。

此外，《亞洲水產科學》（Asian Fisheries Science）期刊在4月時曾刊登聯合國糧農組織、中國水產科學研究院、中國水產科學院黃海水產研究所等機構的專家，所共同撰寫的論文，指出新型冠狀病毒屬於冠狀病毒科的β冠狀病毒屬，β冠狀病毒屬只會感染哺乳動物。更何況，新型冠狀病毒主要作用於上呼吸道和下呼吸道，病理影響主要集中於肺部，而除了肺魚以外，絕大多數魚類都沒有肺部，因此不易受病毒感染。

新型冠狀病毒的宿主為哺乳類動物，三文魚及海鮮都不是其宿主，不會受病毒感染，體內亦不會有病毒潛伏。（視覺中國）

有病毒學專家受訪時表示，新型冠狀病毒的宿主為哺乳類動物，三文魚及海鮮都不是其宿主，不會受病毒感染，體內亦不會有病毒潛伏，但可能是其表面會因為環境而存在病毒。目前尚不未知道病毒來自何方，科信食品與營養信息交流中心副主任鐘凱博士就建議暫時不要生吃三文魚，重點仍是要個人防護，例如外出要戴上口罩、處理食物前後要洗手等，「三文魚攜帶病毒的可能性幾乎為零，應該還是被人污染的，傳染的途徑很可能依然是黏膜接觸，比如揉眼睛、摳鼻子之類。」

防疫人員在新發地市場內調查。（中國新聞周刊）

專家認為，砧板上檢測到有病毒，說明三文魚可能攜帶病毒，但攜帶的方式有多種可能性。除了可能是三文魚本身受感染外，還可能病毒通過液體、空氣、手部接觸等方式附着在表面上，繼而在冷藏運輸時延長存活期，最終遺留在砧板上。

（綜合報道）