【新冠肺炎】北京日本料理店被大量退訂　成都跟隨全面下架三文魚

北京豐台區新發地農產品批發市場爆發新型冠狀病毒肺炎疫情。相關部門在新發地市場內切割進口三文魚的砧板上，檢測到有新型冠狀病毒。 三文魚也由此遭受「無妄之災」。據悉，北京市主要商超企業連夜下架三文魚，四川成都也全面下架三文魚產品。此外，北京的日本料理店也受到牽連，出現大量退訂。

相關部門在新發地市場內切割進口三文魚的砧板上，檢測到有新型冠狀病毒。（路透社）

成都農產品中心批發市場發布最新管理辦法，即日起市場內全面下架三文魚產品，具體再銷售時間待定。據了解，成都農產品中心批發市場是當地國家級的「菜籃子」，場市有超過3000間經銷商，範圍遍及蔬菜、肉類、海鮮、水果、凍品、水產、干貨、調味品等，是西南最大、品類最齊全的一站式采購綜合性集散中心。成都農產品中心批發市場的年交易量達240萬噸，交易額220億元（人民幣．下同），保障成都主城區80%的生鮮農產品供應。

在江蘇南京，南京餐飲商會同日亦有發布倡議書，倡議要切實做好五項防控措施，其中就包括要食品加工要充分煮熟，並暫時停止供應生食類的畜、禽、海鮮水產等相關菜品。

但值得一提是，新發地市場共有40份環境標本的病毒測試呈陽性反應，但其來源各有不同，北京衛健委新聞發言人高小俊在回覆內地傳媒《中國新聞周刊》時有表明，「有的來自三文魚案板，有的不是。」

北京主要商超企業超市發、物美、家樂福已經連夜下架全部三文魚產品。（北京商報）

但受此影響，北京主要商超企業超市發、物美、家樂福已經連夜下架全部三文魚產品。此外，市內許多知名日本料理餐，例如江戶前壽司、和彩放題、德川家、秋櫻等都遭到有大量顧客退訂，餐廳其後亦緊急下架三文魚產品，並且再度加強門市的防控工作。

其中和彩放題的創始人王輝在受訪時直言，今次事件令和彩放題旗下門市出現大量退訂，對經營剛有起色的生意造成十分嚴重的影響。

（綜合報道）