新冠肺炎｜三文魚案板發現病毒　北京主要商超連夜下架三文魚

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地死灰復燃，北京12日新增6宗本土確診病例，有病例曾經到過新發地批發市場。 此次感染源頭尚未確認，不過，新發地的董事長張玉璽在周五（12日）晚上透露，相關部門在環境檢測時，在切割進口三文魚的砧板上檢測到有新型冠狀病毒，三文魚的貨源來自另一個市場。 與此同時，北京市場監管局當晚宣布展開食品安全大檢查，重點監管產品是生鮮、冷凍豬肉、牛肉、羊肉、雞鴨肉等畜禽肉類、水產品及其製品，要排查隱患、追根溯源，嚴防食品安全事件的發生。

新發地批發市場暫時休市。（微博）

新發地批發市場牛羊肉大廳已被封閉。（微博）

張玉璽指，相關部門針對商品及相關設施進行抽檢，結果就在切割進口三文魚的案板中檢測到有新型冠狀病毒，「該抽檢結果是6月12日早上收到的通知，通過我們自查，該進口三文魚的供貨來源為京深海鮮市場。」張玉璽表示，目前涉及三文魚的9名相關人員已接受病毒檢測，結果暫呈陰性，均被隔離中。張玉璽又稱，新發地批發市場的牛羊肉、豬肉、蔬菜、水果及其相關設施等，在抽檢中暫未發現有新型冠狀病毒。

對於新發地批發市場的情況，豐台區市場監管局及區衛健委在周六（13日）凌晨發出通知，即日起新發地批發市場暫時休市，以便進行全面的衛生整治和環境消殺。同時為確保市場供應，將在其它地點設置蔬菜、水果交易專區，並實行閉環式管理。據內地傳媒指出，新發地的牛羊肉類品的供應占全市15%至20%的市場份額，暫停後預料不會對市場供應產生大影響，但蔬菜、水果大廳的供應量就佔全市近9成。另一方面，張玉璽透露，批發市場所有商戶、員工都將進行病毒檢測，檢測人數超過一萬人。

內地傳媒指，現時新發地批發市場、京深海鮮批發市場、順鑫石門批發市場、懷柔區萬星農副市場、平谷區東寺渠農副產品市場、朝陽區松榆東裡市場等北京六大批發市場已經整體暫停營業，又或者部分交易大廳關閉。

新發地批發市場、京深海鮮批發市場等北京六大批發市場已經整體暫停營業，又或者部分交易大廳關閉。（微博）

防疫人員到京深海鮮市場調查。（微博）

另一方面，由於在切割進口三文魚的案板上檢測到有病毒，北京主要商超企業超市發、物美、家樂福都已連夜下架全部三文魚。其他食品方面，據悉連鎖超市企業主要依賴原產地直採，故能夠保障蔬菜、水果、肉類、米麵糧油等民生商品貨源穩定。物美稱所有豬肉、牛羊肉、生鮮蔬菜類商品全部來源於原產地直採，為保證供應，物美所有門市均已做好各類民生商品，防疫物資備貨和緊急調貨準備。超市發亦稱，門市已與上游供貨商做好緊急調貨準備，確保米麵糧油和肉類的儲備。至於家樂福則稱，門市的蔬果以產地直採為主，不受新發地批發市場休市影響，目前貨源充足價格穩定。

值得一提是，內地傳媒引述來自倫敦大學學院（UCL）及科學期刊《亞洲水產科學》（Asian Fisheries Science）的研究，指出新型冠狀病毒很難感染魚類、鳥類和爬蟲類。就魚類而言，病毒主要作用於上呼吸道和下呼吸道，病理影響主要集中於肺部，但現實中除了肺魚以外，絕大多數魚類沒有肺部，因此不易受感染。報道又指，從案板中檢測到病毒，說明三文魚有可能攜帶病毒，但攜帶的方式也有多種可能性。除了三文魚本身受感染外，還可能是因液體、空氣、手接觸等方式，將病毒附着在表面上，並通過冷藏運輸延長存活期，最終遺留在案板上。

（綜合報道）