關愛基金已為逾萬戶安裝數碼電視接收器材　籲合資格人士盡快申請

政府今年一月推出「關愛基金數碼電視援助計劃」，協助有需要的模擬電視住戶添置數碼電視接收器材，讓他們可以繼續收看本地免費電視節目。計劃實施至今，已經收到超過11,500宗申請，當中過萬戶已經成功安裝數碼電視接收器材。商務及經濟發展局發言人呼籲所有模擬電視住戶要為全面數碼電視廣播作好準備，而合資格的住戶應盡快申請援助，以添置數碼電視接收器材。

最新調查結果顯示，截至今年第一季，全港超過九成的家庭已收看數碼電視；仍有約3%住戶（約8萬戶）仍然使用模擬電視，反映絕大部分香港市民已為全面數碼電視廣播作好準備。

商務及經濟發展局發言人今日說表示，還有不到半年時間，香港將會進入全面數碼電視廣播的年代，屆時仍然使用模擬電視的住戶將不能繼續接收本地免費電視節目。他呼籲所有模擬電視住戶要為全面數碼電視廣播作好準備，而合資格的住戶應盡快申請援助，以添置數碼電視接收器材。

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香港社會服務聯會負責推行援助計劃，申請手續簡便，正在領取特定社會援助計劃或屬於低收入的模擬電視住戶，無須再經過資產審查便可提出申請。合資格的模擬電視住戶可按家庭需要選擇其中一款數碼電視接收器材，分別是數碼機頂盒、二十四吋數碼電視機或三十二吋數碼電視機。

計劃申請表格可於參與計劃的100個地區服務單位和18區民政諮詢中心索取，亦可在計劃網頁下載。申請人可到服務單位或以郵寄方式遞交申請表格。在收妥申請後的八個星期內，電器承辦商會聯絡申請人，安排「一站式」送貨、安裝和即時回收舊模擬電視機服務。援助計劃為期至2021年7月15日。