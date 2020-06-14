海洋公園預約爆滿　姚思榮指七折賣票兼贈券「蝕硬」　應開源節流

受疫情影響，海洋公園在今年一月關閉，至昨日（13日）在風雨中重開，吸引大批市民入園遊玩。旅遊界立法會議員姚思榮今日（14日）在城市論壇表示，海洋公園重開後以七折賣票及送贈同等價值的350元園內消費現金券，該做法有助增加現金流，但「一定蝕硬」，加上仍要面對周邊競爭，認為目前應做好保育工作及開源節流。

▼海洋公園首日重開情況▼

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長遠應投入更多資源發展保育及教育 重新規劃

姚思榮表示，公園重開後首兩周的門票已全數售出，市民消費意欲也增加，加上推出7折門票優惠及消費券，「一定蝕硬」，他指在17/18年度本港入境人數創高峰，但海洋公園收益卻沒有增加，反而繼續虧損，認為目前人流增加有助帶來現金流，但不是主要解決問題的方法，長遠可投入更多資源發展保育及教育，把用地重新規劃，做法類似西九文化區。

旅遊業議會主席黃進達認為，公園重開為港人帶來值得懷緬、小朋友的好去處，但過去數年定位不清晰，「嗰期興咩就做咩」，認為海洋知識是公園的吸引之處，應活用其優勢。

「哈囉喂」前演員籲放棄圈養

海洋公園「哈囉喂」前演員黃湛深表示，留意到重開後園內多了裝飾，歡樂氣氛升溫，但認為公園欠開發IP（intellectual property智慧財產權），主打小朋友市場，漠視青年、中年及長者市場。在保育方面，他認為放棄圈養是大勢所趨，加上飼養動物費用高昂，認為應對園內動物慢慢放手，讓牠們重返大自然。

本地文化旅行社創辦人陳智遠表示，已20年沒有到訪海洋公園，認為它的競爭者不只是另一個樂園，當其他康樂設施重開，質疑海洋公園是否仍受歡迎，日後增加客容量後，能否保持人流，故目前仍持觀望態度，但不感樂觀。他續指，海洋公園集中在硬件發展，但受條例及空間規限，難以「鬥大鬥新鬥刺激」，建議著重storytelling（說故事），把故事融入軟硬件配套。

陷財困 管理層責無旁貸

對於海洋公園管理問題，黃湛深認為即使有創新想法，但管理層思維是要有成功例子才會採納，情況就如多年前建議把AI融入「哈囉喂」，但遲遲沒有採用，認為他們思維應增加活力。陳智遠也補充指，5年前管理層應發現財政問題，當時本應有預警及臨時變陣，最終仍陷目前困境，管理層責無旁貸。姚思榮也認為管理層前瞻性及成本控制不足，短時間內要考慮開源節流。