黑雨後行山溯澗險象環生　山藝教練：暴雨後兩日不應上山

連日大雨，天文台上周六更發出黑色暴雨警告，但有部分山友仍冒雨行山，到野外郊遊，有的更趁溪澗水流大，冒險行澗。山藝教練吳銨洋建議，在暴雨後的兩日內避免行山，就算停雨都會有危險，「基本上每條小溪都變成大河，平時沒有水的地方都變成有水。」

天文台上周六凌晨發出黑色暴雨警告，周日亦掛過紅色暴雨警告。儘管連日大雨，但有部分山友在網上分享這兩天行山的照片，見到有人為水流大及好玩而去行澗，亦有人行山徑但路過急流時涉水而過，還有人在新娘潭的水流中拍照。

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行山人士黑雨後行山險象環生：

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中國香港攀山及攀登總會山藝委員會主席吳銨洋提醒，暴雨後兩日都不宜行澗，他說：「不但在於落雨的一刻，就算你見到停雨，都可能有危險。雨水滲入了泥土，當飽和了之後，可能一下子就湧出來。大雨之後，基本上每條小溪都變成大河，平時沒有水的地方都變成有水。（幾時可以考慮行山？）起碼隔兩日會較穩健，而且選擇一些明顯路徑的路線，例如馬路會較安全。」

山藝教練吳銨洋（圖）表示，不建議大家在暴雨後的兩日內上山。（資料圖片）

行山徑很多時會路經溪澗，好天時可以輕易踩石經過，不用濕腳，但大雨之後，水流急升，甚至可能變成急流，淹蓋路面。吳銨洋說：「原本沒有水的地方，可能出現洶湧急流。原本過得到的河澗，水深可能及膝，過澗的話會非常危險。」

他續建議：「沒有任何裝備之下，建議行回頭路，不建議涉水渡過，例如你只是個跑友，上山跑山的，沒有相關裝備，就不應冒險過去。」他還補充，雨後山路濕滑，很容易滑倒。

行山前先了解行山禮儀：

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除了水淹，大雨過後，山路有機會被沙泥淹沒。吳銨洋表示，若果遇上山泥阻路，最理想是回頭，「以前曾經發生意外，有行山人士想跨越一些山泥傾瀉的位置，但最後失足。踩到鬆散的泥土上，你不知腳下的沙泥有幾鬆，可能鬆到一踩就連人帶沙石跌落山。」

黑雨後麥理浩徑山泥傾瀉 不顯眼石澗突變白色飛流

麥徑第4段在黑雨後山泥傾瀉情況：

吳銨洋提醒，在暴雨過後的兩日，亦要小心選擇路線。他說：「最好先行石屎路及馬路，行城門水塘、草山這類可以，但行小路就有危險，你可能過不到澗或者山泥傾瀉行不到，在山上進退兩難就很危險。別說那些偏僻冷門地方，就講北潭涌怡庭營地對出的北潭郊遊徑，每逢落雨，水就像瀑布沖下來，簡單的路都會變急流。」

上星期日雖然沒有黑雨警告，但大雨過後，馬鞍山郊遊徑的路面亦被溪水淹過。（顏銘輝攝）

見到不斷有山友在暴雨後犯險，吳銨洋感嘆：「謹慎點吧，落雨就無謂犯險。我們只是普通的遠足人士，想行就留下一次吧。如果自己行山的話，知道落過大雨，就不會去些險位，也不會去些可能水浸的地方。如果帶課程的話，就更加會避開，帶學生不應犯險。」他補充，如果在行山中途遇上暴雨，應盡快找路撤退，行一條明顯的山路離開。

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建議放入背囊的行山裝備：