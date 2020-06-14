修例風波一周年｜調查：七成半青年感難過　九成半愈來愈愛香港

反修例風波已持續一年，示威衝突不斷，有機構去年展開一項「反修例運動與青少年情緒健康」研究，結果發現七成半受訪青年感到難過，反映普遍出現情緒問題。研究又發現，94.2%受訪者認為「愈來愈愛香港，願意為這裡的人付出」。

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突破機構早前展開一項「反修例運動與青少年情緒健康」研究，於2019年10至11月間，以街頭問卷形式，於港九新界訪問10至29歲青少年，成功收回542份問卷，74.4%受訪者為全職學生，平均年齡18.6歲。

青年愈認為香港有危機 情緒愈受困擾

研究發現，反修例運動以來，受訪青年的抑鬱度為2.8分（5分最高），七成半感到難過，反映青年普遍出現情緒問題。另外，受訪者對反修例運動的危機度，評分為6.9分（10分為最高），72.8%認為危機源自「民主、人權、自由受削弱」；58.4%認為是「社會出現不公義」。研究又發現，青年愈認為香港有危機，其情緒愈受困擾，兩者呈正向相關。

94.6%受訪青年感受到他人的痛苦絕望

研究又發現，94.6%受訪青年表示，感受到他人的痛苦絕望，青年在這段期間普遍經驗「同行共感」，即受訪者有經歷「共感經驗」及「互補學習」兩種情況，數據反映青少年體會別人痛苦、與他人共同承擔困難、包容互補。另外，有95.7%受訪者認為，自己與其他在香港生活的同是香港人；94.2%更認為自己「愈來愈愛香港，願意為這裡的人付出」。

突破機構事工研究發展經理陳競存表示，是次研究顯示，面對香港局勢的急劇變化，青少年普遍具有危機感，亦有負面情緒；不過亦同時顯示，青年有強烈的歸屬感、身份認同，以及「同行共感」的經驗，給予青年願意積極面對困境的正面力量。