保就業計劃｜午夜截止　創新辦：截止傍晚6時接逾42萬申請

政府早前推出第一期「保就業計劃」，由上月25日起接受申請，至今日（14日）截止。創新辦回覆查詢指，截止今日下午6時，共收到約16.8萬名僱主及約25.3萬名自僱人士申請，合計逾42萬宗申請。

第一期「保就業計劃」今日（14日）截止。（資料圖片）

保就業計劃向有供強積金的自僱人士，發放一筆過 7,500 元津貼。不過，政府當時預計約有21.5萬名自僱人士受惠，現時申請數量明顯「超標」，較預期超出約3.8萬宗申請。

政府前日開始發放首批補貼，並透露已完成處理25,500份僱主申請，當中98%是聘請不足50名僱員的中小微企，涉約48億元。另外，首批成功申請一筆過資助的24,000名自僱人士，亦陸續收到7,500元資助，涉約1.8億元。

僱主須承諾不裁員

政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，包括逾800億元「保就業」計劃，向企業提供一半工資補貼，最高補貼額為每名僱員每月9,000元，為期半年，料覆蓋27萬僱主，目前申請率為六成二。

申請僱主於3月31日前，只要有活躍的強積金戶口，可以去年12月至今年3月的薪金為計算基準申請補貼；惟申請計劃的僱主須作兩點承諾，包括6至8月受薪人數，不會較3月份受僱人數少；以及工資補貼將全數用於僱員工資。